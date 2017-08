C’était attendu depuis le début de la saison, c’est désormais officiel : Lewis Hamilton compte désormais autant de poles positions que Michael Schumacher, soit 68. L’Anglais a même fait mieux en termes de ratio courses disputées / poles signées, puisque l’Allemand avait dû attendre 41 courses de plus pour atteindre les 68 poles.

Cependant Ayrton Senna, avec 65 poles en 161 courses (contre 68 poles en 200 courses pour Hamilton) a fait plus fort en termes de pourcentage.

Pour ce qui est des victoires en Grand Prix, Lewis Hamilton (58 succès), a encore du chemin à faire avant de rattraper Schumi et ses 91 victoires. Pourra-t-il jamais battre un jour ce record ? Si le calendrier passe à 25 courses sous peu, ce ne sera pas improbable…

Spa est un circuit fétiche pour Hamilton comme pour Schumacher. L’ancien pilote Ferrari y avait disputé son 300ème Grand Prix, en 2012 avec la même écurie, Mercedes. Lewis Hamilton le remplaça à Brackley l’année suivante.

Lewis Hamilton est le 17e pilote de l’histoire à atteindre la barre des 200 départs en Grand Prix. Trois autres pilotes ont gagné à l’occasion de leur 200e Grand Prix : Michael Schumacher, au Grand Prix d’Europe 2004, Jenson Button, au Grand Prix de Hongrie 2011, et Nico Rosberg, au Grand Prix de Singapour 2016.

Le prochain pilote à atteindre la barre des 200 départs sera… Sebastian Vettel. Le rival de Lewis Hamilton cette saison devra cependant attendre le Grand Prix de Chine l’an prochain pour ce faire.

Du reste, Sebastian Vettel a signé en Belgique son 30e meilleur tour de sa carrière (soit désormais autant que Nigel Mansell). Il a battu son propre record du meilleur tour en course à Spa – qui datait de huit ans.

Chez Mercedes, Valtteri Bottas a mis fin à sa belle série de cinq podiums consécutifs. Pour Vettel, c’était le 9e podium cette année, soit le meilleur total de la saison. C’est Lewis Hamilton qui a toutefois remporté le plus de courses : cinq.

Max Verstappen est décidément maudit, comme le prouve son nouvel abandon dimanche dernier. Il n’a couvert que 56 % des tours possibles cette saison en course, soit 405 sur 723. Sa RB13 n’a pas vu le 14e tour lors de la moitié des courses disputées jusqu’à présent.

Esteban Ocon a manqué de peu l’abandon à deux reprises avec ses bisbilles internes contre Sergio Perez. Le Français a tout de même rallié l’arrivée, à la 9e place. Comme Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, Esteban Ocon a pu être classé lors de chaque course. Il a marqué des points pour la 11e fois de la saison, sur 12 courses (Monaco est l’exception). Le Français n’est plus qu’à neuf unités de son grand ami mexicain…

Enfin, Marcus Ericsson a passé les 40 dernières courses sans marquer un seul point. Mais ses apports financiers le protègent chez Sauber…