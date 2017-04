Sebastian Vettel, avec deux victoires en trois courses, a pris le meilleur départ pour un pilote Ferrari depuis 13 ans et un certain Michael Schumacher. L’objectif titre est annoncé !

En 2004, Schumi avait remporté les trois premiers Grand Prix. D’ailleurs, son troisième succès avait été signé à Bahreïn.

Vettel a remporté dimanche dernier sa 44e victoire en carrière, et sa 3e à Bahreïn. Il rejoint ainsi Fernando Alonso, qui a lui aussi gagné trois fois dans le désert. Ferrari a gagné cinq fois sur cette piste, soit deux succès de plus que Mercedes.

Lewis Hamilton, le numéro 44, a lui signé le 33e tour de sa carrière.

Quant à Valtteri Bottas, il aura bien sûr signé la première pole position de sa carrière. Seulement 106 pilotes l’ont imité dans l’histoire de la F1. De même que Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas (3e du dernier Grand Prix) n’a toutefois pas réussi à transformer l’essai.

Il a néanmoins été le premier Finlandais à signer une pole position depuis Heikki Kovalainen (à Magny-Cours, en 2008, sur McLaren). Kimi Räikkönen avait d’ailleurs signé la pole lors du Grand Prix précédent. La Finlande revient en force.

Valtteri Bottas a signé la pole à Bahreïn, sur un circuit qu’il apprécie particulièrement. Il n’a jamais été battu dans le désert par un coéquipier dans sa carrière. Il a également mis un terme à la série de six poles d’affilée de Lewis Hamilton (le record est fixé à 8 par Senna).

Mercedes a tout de même signé sa 18e pole position d’affilée. Plus que cinq avant de battre le record de Williams, établi entre 1992 et 1993 ! Le Grand Prix de Bahreïn était aussi le 30e consécutif avec au moins une Mercedes en première ligne. Sebastian Vettel avait signé la pole à Singapour, mais c’était en septembre 2015…

Pour la troisième course d’affilée, 5 pilotes de 5 équipes différentes ont été éliminés en Q1.

Renault a réussi à placer ses deux voitures en Q3. Une première depuis le retour du constructeur français ! Et une première pour l’écurie en F1 depuis le Grand Prix de Corée 2011, lorsque Bruno Senna et Vitaly Petrov couraient pour Renault.

C’était d’ailleurs la première fois que Jolyon Palmer atteignait la Q3 dans sa carrière. Mais il n’a pour le moment jamais battu son coéquipier en qualifications. De même, Kimi Räikkönen, Stoffel Vandoorne et Lance Stroll ont été systématiquement dominés par leurs coéquipiers pour le moment.

Pascal Wehrlein, de retour de blessure, a réussi à finir le Grand Prix de Bahreïn. Il a déjà effectué plus de distance en Grand Prix cette année que le rookie Lance Stroll, qui a à chaque fois abandonné !

Fernando Alonso, lui non plus, n’a jamais vu le drapeau à damiers cette saison. Pour l’anecdote, il n’a pas encore réussi à faire 500 miles en course avec sa McLaren (il reste bloqué à 458 miles pour le moment). Gageons qu’il y parviendra à Indianapolis !

Du côté de Force India, on a le sourire. Sergio Perez a conclu son 13e Grand Prix d’affilée dans les points. Daniel Ricciardo en était à 17 avant que sa voiture ne rende l’âme en Australie. Carlos Reutemann avait lui réussi une série de 15 arrivées dans les points à l’époque où seuls les 6 premiers marquaient !

Esteban Ocon a lui réussi à marquer pour la troisième fois le point de la 10e place, en trois courses. Aucun autre rookie n’est entré dans les points trois fois de suite (mais Ocon n’est qu’un "semi-rookie" puisqu’il a déjà couru une demi-saison avec Manor l’an dernier).

Pascal Wehrlein a d’ailleurs accompli un petit exploit : signer son temps le plus rapide en course… sur deux tours différents, au millième près !

Enfin, nous avons eu une confirmation en conférence de presse dimanche. Sebastian Vettel est plus doué pour courir que pour s’exprimer… Face à la presse, il a utilisé 14 fois le mot « obviously » (« bien sûr ») lors du briefing officiel des médias, le dimanche.