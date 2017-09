La statistique la plus marquante du Grand Prix d’Italie est bien évidemment le nouveau record de poles positions établi par Lewis Hamilton. Grâce à sa 69e pole réalisée le samedi sous la pluie, avec plus d’une seconde d’avance sur la concurrence, le pilote Mercedes dépasse désormais Michael Schumacher.

Le pilote Mercedes a profité de sa performance du samedi pour engranger sa 59e victoire en carrière.

Lewis Hamilton a également pris la tête du championnat des pilotes, pour la première fois de la saison. Il ne compte que trois points d’avance néanmoins sur Sebastian Vettel. Le Grand Prix de Singapour sera donc à fort enjeu…

Mercedes a signé un doublé à Monza. Depuis 2014 et l’arrivée des V6 Turbo, jamais la firme à l’étoile n’a été battue sur ce circuit où la puissance moteur est décisive. Mercedes y a même mené tous les tours depuis quatre éditions. La Ferrari de Sebastian Vettel, dimanche dernier, a fini à plus de 30 secondes…

Seul Felipe Massa a contesté la suprématie des Mercedes en EL3, en signant le meilleur temps. Cependant cette séance a été particulière. Peu de voitures ont vraiment roulé en raison des fortes pluies tombées en Lombardie le samedi matin. Le temps du Brésilien, 1’40’660, était même le plus lent « meilleur temps » d’une séance… depuis la pole de 1976 de Jacques Laffite (1’41’35). La chicane avant Lesmo venait d’être alors rajoutée au circuit.

Lewis Hamilton a signé sa 8e pole de l’année. Il n’aura besoin que d’une autre pole cette saison pour être assuré de remporter le trophée du meilleur poleman de 2017. C’était aussi sa 6e pole à Monza, soit le record du Grand Prix d’Italie – une pole de plus que Senna et Fangio.

C’est la première fois cette saison qu’un pilote remporte deux courses d’affilée, signe que cette année 2017 est particulièrement disputée !

Lewis Hamilton a triomphé pour la 4e fois en Italie. Michael Schumacher a remporté 5 Grands Prix d’Italie dans sa carrière, mais son record tiendra-t-il encore deux ou trois ans ?

En raison de la multitude de pénalités sur la grille, dont certaines dévoilées peu avant 14 heures le dimanche, il fallait être bien réveillé pour comprendre la hiérarchie des voitures au départ. Neuf pilotes ont écopé d’un total de 150 places de pénalités. Un record ? Non ! Déjà, à Monza, il y a deux ans, le total de 168 places de pénalité avait été atteint.

Sans ces pénalités, les Red Bull seraient parties en 2e (Max Verstappen) et 3e place (Daniel Ricciardo), soit leur meilleure position de départ d’ensemble de la saison. Lance Stroll, 4e meilleur temps le samedi, est parti par conséquent en première ligne, ce qui représente un record de précocité (en battant le record de Max Verstappen de seulement 23 jours).

La position moyenne de départ de Lance Stroll, avant Monza, n’était pourtant pas fantastique : 14,8.

Esteban Ocon, 3e sur la grille, n’était jamais parti d’une meilleure position. Le Français n’a pu toutefois signer son premier podium en carrière face à un Sebastian Vettel trop véloce.

Le pilote Force India a aussi souffert du retour sensationnel de Daniel Ricciardo. Parti 16e, l’Australien a terminé au pied du podium. C’est la troisième meilleure remontée de la saison. Daniel Ricciardo, déjà, était remonté de 14 places à Silverstone, et Max Verstappen de 13 en Chine. Lewis Hamilton a de son côté fini là où il a commencé pour la 4e course d’affilée. Mais tant qu’il part de la pole, ce n’est pas un problème !

Daniel Ricciardo, en pneus plus frais à la fin de la course, s’est aussi adjugé le meilleur temps en course pour la 9e fois de sa carrière, soit autant que Denny Hulme, Ronnie Peterson et Jacques Villeneuve.