Lors du premier tour de ce Grand Prix d’Espagne, trois voitures ont été éliminées d’entrée. C’est le total le plus élevé depuis quasiment une décennie (sur une course disputée sur le sec).

Seuls Daniel Ricciardo et bien sûr Sebastian Vettel ont fini dans le même tour que le vainqueur Lewis Hamilton. Et du reste, l’Australien était très proche de se faire prendre un tour. Entre les leaders et les autres, il y a vraiment un gouffre…

Pour retrouver un tel écart, il faut remonter au Grand Prix de Grande-Bretagne 2008, qui avait été perturbé par la pluie. Lewis Hamilton, déjà, avait gagné. Nick Heidfeld (BMW) pointait à 68 secondes derrière, Rubens Barrichello (Honda) à 13 secondes supplémentaires, et le reste du plateau suivait à un tour.

Sur course sèche, toujours pour retrouver un tel écart, il faut cette fois-ci remonter au Grand Prix de Monaco 2007. Le vainqueur était Fernando Alonso, suivi de près par Lewis Hamilton. La Ferrari de Felipe Massa était ensuite à 69 secondes.

Red Bull a amélioré son rythme en qualifications grâce à ses évolutions. En moyenne, lors des premières courses, leur retard sur la pole était de 1,7 %. Cet écart était de 0,7 % samedi dernier. Cependant, Daniel Ricciardo a fini à 75 secondes de Lewis Hamilton, soit un déficit de 1,3 % sur la distance de la course.

Ces dix dernières années, le Grand Prix d’Espagne avait été remporté par 10 pilotes différents. Cette série a pris fin dimanche dernier, puisque Lewis Hamilton avait déjà triomphé à Barcelone en 2014.

Pour la première fois depuis 2012, en Espagne, Mercedes n’avait pas verrouillé la première ligne – félicitations à Sebastian Vettel pour sa 2e place.

Lewis Hamilton a signé sa 64e pole position et se rapproche de Michael Schumacher (68). Il est aussi à une pole d’égaler Ayrton Senna. Ce sera sans doute le cas cette année.

Lewis Hamilton a réussi le 12e hat-trick de sa carrière, soit un de plus que Jim Clark. Plus que 10 avant de rattraper Michael Schumacher !

Sebastian Vettel et Lewis Hamilton se sont partagé les 1ère et 2e places de toutes les courses depuis le début de la saison, sauf en Russie. Le championnat est bien un duel !

Aucun doublé n’a été signé par une écurie lors de ces cinq premières courses. C’est la première fois depuis 2012 que cela arrive – il avait fallu attendre 16 Grands Prix pour que ce soit le cas !

Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ont fini dans les points pour la 10e fois consécutivement. Mais Sergio Perez, 5e dimanche, fait encore mieux avec sa 15e arrivée consécutive dans les points ! D’ailleurs, Force India a encore placé ses deux voitures dans les points. Ce fut le cas à chaque course en 2017 jusqu’à présent, et aucune équipe n’a fait mieux !

Esteban Ocon en a profité pour signer son meilleur résultat en carrière avec une très encourageante 5e place.

Pascal Wehrlein a lui aussi signé son meilleur résultat en carrière : une 8e place dans sa modeste Sauber.

Enfin, Sergey Sirotkin n’a pas été verni vendredi dernier. Déjà, en Russie, il y a deux semaines, le Russe n’avait pu boucler de véritable tour en raison de problèmes de fiabilité. Vendredi dernier, en Espagne, il a été juste un peu plus chanceux avec son matériel. Le pilote russe n’a bouclé que 22 tours lors de ses trois dernières apparitions en EL1…