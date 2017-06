Daniel Ricciardo a remporté hier sa 5e victoire en carrière, une victoire évidemment inattendue.

L’Australien partait en effet de la 10e place de la grille. La dernière fois qu’un pilote partant d’aussi loin a remporté un Grand Prix ? Il faut remonter… au Grand Prix d’Europe à Valence en 2012 ! Fernando Alonso avait alors remporté la victoire devant son public en s’élançant de la 11e place. Kimi Räikkönen avait lui triomphé en partant, comme Daniel Ricciardo, de la 10e place, au Grand Prix de Belgique 2004.

Daniel Ricciardo a remporté chacune de ses victoires en ne partant pas des trois premières places sur la grille.

Avec 5 victoires, il n’a plus enfin plus grand-chose à envier à des grands noms de la F1 comme Giuseppe Farina, Keke Rosberg, Clay Regazzoni, John Watson et Michele Alboreto.

L’Australien est le 4e vainqueur différent de l’année, et Red Bull est la troisième écurie à remporter une course. C’est la première fois depuis 2013 que les victoires ne seront donc pas trustées uniquement par deux mastodontes.

Sans son problème de repose-tête, Lewis Hamilton aurait sûrement gagné la course azérie. Il aurait alors triomphé sur chaque circuit de F1 présent cette année au calendrier.

L’Anglais a eu au moins le mérite de signer sa 66e pole en carrière, soit une de plus que Senna. Plus que trois avant de dépasser Michael Schumacher, ce qui ne saurait sans doute tarder !

Lance Stroll, comme on le sait, est pour la première fois monté sur un podium. C’est la première fois qu’on voit un Canadien goûter au champagne depuis Jacques Villeneuve (3e du Grand Prix d’Allemagne 2001).

Si Lance Stroll était monté sur le podium il y a deux semaines, il aurait battu le record de précocité établi par Max Verstappen au Grand Prix d’Espagne 2016. Mais le pilote Williams était âgé de 12 jours de trop à Bakou ! Cependant, Lance Stroll est le plus jeune pilote à finir sur le podium durant sa saison de rookie.

Valtteri Bottas, parti 2e, a fini la course en 2e position. A priori, rien d’anormal. Mais la course du Finlandais fut extrêmement mouvementée. Il a perdu 18 places durant le premier tour, avant de revenir dans le tour des leaders grâce à la voiture de sécurité. Il a enfin doublé Lance Stroll sur la ligne d’arrivée.

La course d’hier fut donc absolument dantesque. Un simple fait le démontre : au 6e tour de la course, Lance Stroll était 8e, Daniel Ricciardo 17e et Valtteri Bottas 20e. Ces trois rescapés ont pourtant fini sur le podium…

Enfin, il est à noter que neuf écuries différentes ont marqué des points hier. Seule Renault manque à l’appel…