Valtteri Bottas a rejoint en Autriche le club des pilotes ayant plus d’une victoire en carrière, et il le doit notamment à un très bon départ, mais aussi à une pole position acquise de haute lutte. En effet, il a devancé Sebastian Vettel de 42 millièmes de seconde, mais ce n’est pas rare car c’est la cinquième fois cette saison que les deux premiers sont séparés par moins de six centièmes.

Vettel a toutefois perdu trois fois à ce petit jeu. Avant l’Autriche, il avait raté la pole position pour cinq centièmes à Monaco et pour six centièmes en Espagne.

Néanmoins, l’Allemand a la meilleure position moyenne en qualifications cette saison, avant le retrait des pénalités, grâce aux six fois où il a débuté une course à la deuxième place sur les neufs manches de la saison. Avec sept pole positions signées par Mercedes, la performance de Vettel en est d’autant plus remarquable.

Bottas est le 74e pilote de l’histoire à remporter plus d’une manche et a donné à Mercedes sa quatrième victoire consécutive en Autriche, ce qui permet à l’équipe d’y rester invaincue depuis le retour du Red Bull Ring au calendrier.

Bottas a signé la pole position en battant le record du circuit autrichien, en 1’04"251. C’est le temps le plus court pour une pole position depuis celle signée par Nigel Mansell en 1985 à Kyalami. Le Finlandais a toutefois parcouru plus de distance que son aîné en bouclant les 4.318 km du circuit à la vitesse moyenne de 241.938 km/h.

Bottas a également rejoint le club des pilotes ayant signé deux pole positions, dans lequel il rejoint Stuart Lewis-Evans, Jo Siffert, John Watson, Gilles Villeneuve, Michele Alboreto, Jean Alesi et Heinz-Harald Frentzen.

Ce Grand Prix n’a pas été flatteur pour Williams qui signe en qualifications son plus mauvais résultat depuis le Grand Prix de Corée 2013. Comme Bottas et Maldonado ce jour-là, Massa et Stroll ont partagé à Spielberg la neuvième ligne de la grille.

Valtteri Bottas n’était pas loin de mener toute la course, si Kimi Räikkönen n’avait pas tenu un relais plus long lors duquel il a mené deux tours de la course. Le pilote Ferrari a glissé jusqu’à la cinquième place et enregistre une statistique fort déplaisante : il a toujours été derrière Vettel lors des quinze dernières courses où les deux monoplaces rouges ont franchi la ligne.

L’équipe Haas a renouvelé sa meilleure place en qualifications avec le sixième rang obtenu par Grosjean samedi. Quant à Alonso et Hulkenberg, ils sont toujours invaincus sur un tour par leurs coéquipiers respectifs.

Daniel Ricciardo a signé son cinquième podium consécutif, ce qui est sa plus longue série. Ses résultats ne pourraient pas être plus contrastés qu’ils le sont avec son équipier, Max Verstappen, qui a abandonné cinq fois en neuf courses cette année. Trois de ces cinq abandons étaient dus à des problèmes mécaniques tandis que deux l’ont été à cause d’incidents au premier tour.

Enfin, c’est la cinquième fois que Renault ne marque pas de points cette saison mais la première fois que Jolyon Palmer bat Nico Hulkenberg en course. Le Britannique a terminé 11e pour la troisième fois cette année mais n’a toujours pas marqué de point.