Il fallait s’y attendre. Avec des monoplaces plus rapides, les temps au tour ont chuté et par conséquent, les courses sont moins longues que par le passé. Le Grand Prix d’Australie 2017 a été ainsi le plus court de l’histoire, avec une durée ne dépassant pas 1h, 24 minutes et 11,672 secondes, soit 4,085 secondes de moins que la course de 2004. Mais la course de cette année a été raccourcie d’un tour après une tentative avortée de départ, qui a conduit à un deuxième tour de formation.

La course de 2004, avec une moyenne de 219,010 km/h (temps établi par Michael Schumacher sur sa F2004) demeure donc la plus rapide en Australie. Sebastian Vettel a roulé à une moyenne de 215,408 km/h dimanche dernier. La course de 2007 (215,893 km/h) fut aussi légèrement plus rapide que celle de 2017.

Pour la première fois depuis 2013, il n’y a pas eu de Voiture de Sécurité en Australie. Ce qui explique aussi la faible durée de la course, comme en 2004.

Lewis Hamilton est parti en pole à Melbourne pour la 6e fois, égalant ainsi Ayrton Senna. C’est la 4e fois d’affilée que Mercedes part en pole en Australie.

Depuis le début de l’ère V6, c’est seulement la 9e fois (en 60 courses) que Mercedes est battu. La performance de Sebastian Vettel en est d’autant plus remarquable. C’est aussi la première fois qu’un pilote non-Mercedes mène au championnat depuis 2014.

Ferrari a remporté dimanche sa 225e victoire en F1 (la Scuderia est l’écurie la plus victorieuse de tous les temps). McLaren suit à ce palmarès, mais l’écurie anglaise ne remportera pas son 183e Grand Prix de sitôt…

Le dernier succès des Rouges remontait d’ailleurs à septembre 2015, à Singapour.

Sebastian Vettel a gagné sa 43e course. Il est à huit succès du troisième du palmarès, Alain Prost.

Kimi Räikkönen a quant à lui signé le 44e meilleur tour de sa carrière. C’est une vraie spécialité du Finlandais. Personne d’autre que Michael Schumacher (77) n’a signé autant de meilleurs tours.

Lewis Hamilton a mené durant la première partie du Grand Prix. C’est la 100e fois dans sa carrière qu’il occupe ainsi la première place à un moment donné d’une course – en 189 départs ! Michael Schumacher a lui mené 142 des 306 Grand Prix qu’il a disputés.

Valtteri Bottas, le coéquipier de Hamilton, a lui signé son 10e podium, évidemment son premier pour Mercedes. Il attend encore sa première victoire… peut-être cette année ?

Red Bull serait-elle maudite en Australie ? Pour la troisième année d’affilée, une voiture de l’écurie autrichienne n’a pas pris le départ à Melbourne depuis la grille. En 2014 et en 2015, l’infortuné se nommait Daniil Kvyat. Cette fois-ci, Daniel Ricciardo s’est élancé des stands, deux tours après tout le monde… pour abandonner plus tard.

En prenant d’ailleurs son 58e départ en F1, Daniil Kvyat est devenu le pilote russe le plus expérimenté en F1, dépassant Vitaly Petrov. Il n’y a d’ailleurs que deux Russes à avoir jamais concouru en F1. Sergei Sirotkin, le 3e pilote de Renault, sera-t-il le prochain ?

L’an dernier, pour le premier Grand Prix de Haas, Romain Grosjean récoltait une impressionnante 6e place. Le Français est aussi parti 6e cette année, mais a dû abandonner en raison d’une fuite d’eau. Avec l’abandon de Kevin Magnussen, aucune Haas n’a vu l’arrivée. Aucune autre équipe n’a abandonné avec ses deux monoplaces.

Enfin, Esteban Ocon a marqué son premier point pour son premier Grand Prix avec Force India. Il devenu le 334e pilote à avoir marqué des points en F1. Une performance qui était encore plus difficile par le passé, quand seuls les six premiers pilotes marquaient des points…