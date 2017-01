Le 68e championnat de l’histoire de la Formule 1 s’annonce riche en animation avec l’arrivée d’un nouveau règlement. Mais il pourrait aussi faire date, et pour longtemps, dans les livres d’histoire.

Cette saison en effet, Lewis Hamilton a l’occasion de battre le record de poles positions établi par Michael Schumacher. Le Kaiser avait signé sa 66e pole au Grand Prix de France 2006, dépassant ainsi les 65 marques d’Aryton Senna. Chacun se souvient de l’émotion que ressentit alors, en conférence de presse, un Schumi au bord des larmes. Le pilote Ferrari avait ensuite réussi deux autres poles, pour s’arrêter à 68.

Or, Lewis Hamilton a pour le moment signé 61 poles positions. Si sa Mercedes est aussi compétitive que l’an dernier, il aura de grandes chances de battre le record de l’Allemand. Et si ce n’est pas en 2017, ce sera sûrement en 2018…

De plus, si Lewis Hamilton mène la meute un dimanche d’ici son 200e départ (ce sera en Belgique, à Spa), il aura mené une course sur au moins la moitié de ses Grands Prix disputés !

S’il gagne cette année à Bakou, Lewis Hamilton sera de plus le seul pilote à avoir triomphé sur chaque circuit du calendrier. Sebastian Vettel a lui besoin de victoires non seulement à Bakou, mais aussi en Russie, en Autriche et au Mexique, pour revendiquer une telle performance.

Quant à Max Verstappen, il est encore loin de ce record bien entendu. Mais le pilote Red Bull a l’occasion de devenir le plus jeune poleman de l’histoire cette saison. Notons que c’est aussi le cas de Lance Stroll (qui n’a que 18 ans) - mais la Red Bull paraît plus à même d’établir une telle performance.

Nico Hulkenberg, le nouveau pilote Renault, est lui en lice pour un record dont il se passerait bien. S’il ne finit pas sur le podium lors des 14 premières courses de la saison, l’Allemand en sera à 129 départs sans place dans le top 3, ce qui serait du jamais vu. Il battrait alors bien malgré lui Adrian Sutil, qui n’est jamais parvenu à signer un podium en 128 départs, et Pierluigi Martini, 118 fois malheureux.

Depuis le sacre de Nico Rosberg, il est aussi à noter qu’un record a changé de mains. Stirling Moss est redevenu le pilote ayant gagné le plus de courses (16) sans avoir été jamais sacré champion du monde.

De manière plus anecdotique, si Valtteri Bottas l’emporte cette année sur sa Mercedes, ce sera la première fois qu’un numéro de pilote aussi élevé (le 77) triomphe sur une F1. Alberto Ascari, en 1952, portait certes le numéro 101, mais il conduisait alors une Formule 2.

Valtteri Bottas prendra part d’ailleurs à son 100ème week-end de Grand Prix cette saison, au Canada, mais non à son 100e départ en F1. Il était en effet apparu 15 fois en essais libres avec Williams en 2012, sans commencer de course, et n’avait pas non plus pris le départ en 2015, en Australie – pour blessure.

Sebastian Vettel fera quant à lui sa 200e apparition en week-end de Grand Prix à Singapour, mais ne prendra son 200e départ que l’an prochain.

Lance Stroll sera lui le premier pilote canadien à prendre le départ depuis Jacques Villeneuve, qui avait fait sa dernière apparition en Allemagne, en 2006.

Enfin, le calendrier de F1 finira sur la 976ème épreuve de l’histoire à Abu Dhabi. Pour passer la barre des 1000, il faudra donc attendre 2019… à moins que Liberty Media ne fixe un calendrier surchargé (au moins 24 courses) en 2018.