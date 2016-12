Cela fait 10 ans que Ross Brawn a quitté la direction technique de Ferrari, en affirmant à l´époque qu´il prenait une année sabbatique. Mais en 2007, l´ingénieur encore aujourd´hui tant convoité n´est pas revenu à Maranello.

Une autre aventure l´attendait au sein de l´écurie Honda, devenue par la suite Brawn GP, puis après un titre mondial incroyable, depuis novembre 2009 l´écurie Mercedes qui a dominé la F1 ces trois dernières années.

Le Britannique révèle qu´il avait voulu arrêter de travailler pour le Cheval Cabré bien avant de partir en 2006. Les raisons sont simples : il voulait profiter de sa famille, ce qui est un luxe quand on est très impliqué en catégorie reine.

« Ma femme Jean a joué un grand rôle (dans mon départ) » explique Brawn. « Nos filles étaient à ce moment-là déjà mariées et avaient des projets de famille. »

Ross Brawn n´aurait presque plus vu son épouse, qui voulait bien sûr profiter de son statut de grand-mère.

« Elle aurait dû faire constamment la navette entre la Grande-Bretagne et l´Italie. »

L´ingénieur ne voit aucune raison qui pourrait lui faire regretter sa décision d´être parti de la mythique Scuderia.

« Ces 10 années chez Ferrari ont été merveilleuses. J´ai vécu une période géniale. »

Brawn révèle qu´à l´époque, Jean Todt, le directeur de l´écurie, et Luca di Montezemolo le président de Ferrari, ont eu du mal à le laisser partir.

« J´ai dit à Jean et à Luca ce que je comptais faire. Ils ont essayé de me faire changer d´avis, mais ils se sont rendu compte que j´étais déterminé. »

L´homme de 62 ans explique pourquoi il a pris une année sabbatique avant d´aller chez Honda.

« Cela ne me plaisait pas de quitter Ferrari et de m´engager n´importe où ailleurs. Donc, prendre une année de pause a été parfait. »

Même si Brawn est connu pour son amour de la culture des roses et de la pêche à la mouche, il a fait tout autre chose pendant cette année sabbatique.

« Nous voyageons tellement en F1 mais nous ne voyons rien des pays où nous nous rendons. Ma femme et moi avons voyagé pendant un an, afin de découvrir un peu plus le monde. »