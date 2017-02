La Renault Sport Academy a été lancée par Renault Sport Racing et Renault Sport Formula One Team en février 2016. Elle est chargée de poursuivre le riche héritage de Renault dans la détection et la formation des jeunes talents afin de trouver les futurs Champions du Monde de F1 de Renault Sport Formula One Team.

Pour y parvenir, la Renault Sport Academy exploite les nombreuses plateformes de Renault Sport Racing aux côtés des structures mondiales du sport automobile pour couver les prochains talents, tout en impliquant les filiales de Renault dans la recherche de nouveaux pilotes dans leurs pays.

Pour sa deuxième année, l’Academy conserve deux éléments de la promotion 2016 : Jack Aitken et Sun Yue Yang. Ils seront rejoints en 2017 par deux recrues, Max Fewtrell et Jarno Opmeer.

Les pilotes seront soutenus par Renault Sport Racing lors de leurs campagnes en 2017. Aitken continuera en GP3 Series tandis que le trio formé de Yue Yang, Fewtrell et Opmeer s’attaquera à la Formule Renault Eurocup.

La Renault Sport Academy est conçue pour favoriser l’éclosion d’un pilote au sein de l’univers Renault Sport Racing. Un programme d’immersion organisé à Paris permet de sensibiliser les membres de l’Academy aux valeurs fondamentales et au patrimoine de Renault Sport Racing. Durant toute l’année, leur calendrier de préparation inclut des évaluations à Enstone, base britannique de Renault Sport Formula One Team, sans oublier des stages d’entrainement physique avant la saison et pendant la pause estivale. À Enstone, un autre stage leur fait découvrir les rouages de Renault Sport Formula One Team. Le programme est mené par Mia Sharizman, doté d’une grande expérience du sport automobile, notamment en F1, GP2 et GP3.

Renault possède un historique éloquent dans la détection des futures stars de la F1 avec Robert Kubica, Lucas di Grassi, Pastor Maldonado, Heikki Kovalainen, Jérôme d’Ambrosio et Romain Grosjean, tous issus des précédents programmes de développement Renault.

"La Renault Sport Academy nous lie à de jeunes talents développés au sein de la structure Renault Sport Racing. Tout au long de leur saison, nous portons une attention particulière à Jack, Max, Jarno et Sun tant en piste que lors de leurs visites régulières à Enstone. Leurs connaissances et leur expérience des rouages d’une écurie de F1 augmenteront considérablement durant l’année et ils seront choyés comme des membres de la famille," commente Alan Permane, Directeur Sportif de Renault Sport Formula One Team.

"Pour que les pilotes de l’Academy se rapprochent au plus près de la F1, ils seront en action dans notre simulateur F1 et dans le cadre de nos possibilités de tests privés en F1. Ces deux activités leur permettront d’acquérir de nouvelles compétences tandis que nos ingénieurs pourront également les évaluer directement dans des environnements représentatifs. Les pilotes de l’Academy assisteront aussi aux séances d’essais F1 et aux débriefs pour les préparer à tous les aspects d’un Grand Prix. L’Academy est une ressource précieuse pour notre équipe avec une trajectoire de développement à long terme ainsi que pour les pilotes dont les récompenses potentielles sont énormes."

Mia Sharizman, Directeur de la Renault Sport Academy, répond à quelques questions.

Quels sont les objectifs de la Renault Sport Academy ?

"Le but est toujours d’identifier un pilote qui finira par piloter notre monoplace en F1. Nous en avions quatre dans la promotion initiale de 2016 et l’un d’eux, Jack Aitken, a démontré avoir le potentiel pour aller au bout. Il continue donc cette saison."

Quelle est l’approche de l’Academy ?

"Nous voulons mettre en œuvre un schéma reprenant les éléments des programmes historiques et fructueux de développement de pilotes Renault et leurs succès pour construire quelque chose de pertinent face aux exigences actuelles. Nous avons étudié notre héritage et d’autres programmes pour créer notre propre système."

Quelle a été la réussite du programme en 2016 ?

"Je suis heureux que nos pilotes en 2016 aient pu endosser leur rôle et répondre au niveau de formation requis. Nous avons vu certains éléments du programme de formation fonctionner mieux que d’autres, d’où nos améliorations pour 2017."

Quels sont les changements apportés au programme pour 2017 ?

"Le programme est davantage ciblé sur les exigences en piste du sport automobile, tout en conservant les aspects théoriques et physiques. Il est donc plus complet qu’auparavant. Il y a un accent sur le simulateur avec nos partenaires et davantage de coaching mental et psychologique. Cet aspect est désormais au premier plan dans les entrainements modernes."

LES PILOTES DE L’ACADEMY

Jack Aitken

Âge : 21 ans

Nationalité : Britannico-coréen

Saison 2016 : 5e en GP3 Series avec Arden International, plus un programme partiel en Euroformula Open, Championnat d’Espagne de F3 et Formula V8 3.5

Victoires : 4

Podiums : 11

2017 : GP3 Series, ART

Saisons précédentes

2016 : 5e GP3 Series, 8e Euroformula Open, 7e Championnat d’Espagne de F3, 15e Formula V8 3.5

2015 : 1er Formule Renault 2.0 Alps, 1er Eurocup Formule Renault 2.0, 1er Pro Mazda Winterfest

2014 : 7e Eurocup Formule Renault 2.0

2013 : 2e Formule Renault 2.0 NEC

2012 : 3e Dunlop InterSteps Championship, 2e Formule Renault BARC Winter Series

Jack a terminé sa première campagne en GP3 Series au cinquième rang après une superbe seconde partie de saison le voyant remonter alors qu’il occupait la dixième position après Hockenheim. À 21 ans, il avait montré son rythme en début d’année sans que les résultats suivent. Sa deuxième place en course 2 à Hockenheim lançait enfin son ascension au classement.

Jack a marqué 108 points sur les cinq derniers meetings qu’il achevait sur un double podium à Abu Dhabi. Le sixième rendez-vous à Spa-Francorchamps constituera certainement son meilleur souvenir, Jack y signant son unique succès de l’année lors de la course 2 organisée sur le légendaire tracé belge.

Aitken a rapidement connu le succès dans sa carrière. Vice-champion de Formule Renault 2.0 NEC en 2013 avant une année d’apprentissage en Eurocup Formule Renault 2.0 précédant son triplé de 2015 où le natif de Londres était sacré en Eurocup Formule Renault 2.0, Pro Mazda Winterfest et Formule Renault 2.0 Alps. Jack est également l’un des rares résidents britanniques à avoir une ceinture noire, deuxième Dan, de karaté.

Questions à Jack Aitken

Que ressentez-vous au moment de poursuivre au sein de l’Academy en 2017 ?

C’est incroyable, c’est un rêve qui se prolonge. Ce n’est un secret pour personne, Renault Sport a des standards élevés. Je suis donc heureux de les avoir atteint et j’ai l’intention de continuer à le faire.

Comment avez-vous évolué en tant que pilote en 2016 et quels sont vos objectifs de progression pour 2017 ?

J’ai dû adapter mon style de pilotage à celui du GP3. C’était un immense défi. L’année prochaine, je vais essayer de l’affiner et surtout de m’améliorer en qualifications.

Quel conseil pouvez-vous souffler à vos nouveaux collègues de l’Academy ?

Allez vite, évitez les incidents !

Qu’espérez-vous accomplir durant la saison ?

Le premier sacre pour l’Academy. C’est assurément à notre portée et je donnerai tout pour y parvenir !

L’œil de Mia

Jack a intégré l’Academy l’an dernier en étant sacré en Formule Renault 2.0 Alps et Eurocup. Durant ce qui était sans doute la saison la plus relevée du GP3, Jack a terminé cinquième et solidement avec une victoire et six podiums sur les sept dernières courses de l’année. Il a montré son talent et son aptitude à progresser à l’avenir. Il a un excellent rythme de course et de qualification. Nous croyons qu’il est sur une trajectoire ascendante pour pouvoir jouer le titre dans sa deuxième année en GP3. Il sera au sein de l’équipe championne en titre, ART GP, ce qui le mettra en bonne position dans la course au titre. C’est son objectif et le but.

Max Fewtrell

Âge : 17 ans

Nationalité : Britannique

Saison 2016 : Champion de MSA Formula 4

Victoires : 3

Podiums : 14

2017 : Formule Renault Eurocup, Tech 1

Saisons précédentes

2016 : 1e de FIA MSA British F4

2015 : 11e MRF Challenge Formula 2000

Après une brillante carrière en karting, Max lançait son apprentissage en monoplace en 2015 en disputant une saison en MRF Challenge dont il se classait onzième. Un an plus tard, il faisait son apparition dans le Championnat FIA de F4 britannique. Il s’y assurait le titre lors de la dernière course à Brands Hatch.

Questions à Max Fewtrell

Que ressentez-vous au moment de rejoindre l’Academy ?

C’est une superbe opportunité, c’est vraiment excitant. Je suis prêt pour les défis qui m’attendent ! J’ai hâte que l’année commence, surtout avec l’aide de tant de personnes au sein de Renault Sport Racing.

Qu’espérez-vous accomplir cette saison ?

J’aimerais évidemment m’emparer de la couronne, mais je sais qu’il y a beaucoup de bons pilotes cette année. Certains redoubleront, ce sera donc difficile ! Je vais néanmoins travailler au maximum pour me hisser le plus haut possible.

Découvrir autant de nouveaux circuits sera-t-il un défi pour vous ?

Ce sera loin d’être facile, mais je pense être bien entouré en piste et en dehors pour pouvoir apprendre rapidement les tracés et en extraire le maximum en un court laps de temps.

Que pensez-vous des installations d’Enstone et de Renault Sport Racing ?

Il y a tout ce dont j’ai besoin pour m’aider à progresser en tant que pilote. Des ressources techniques aux bonnes personnes, tout se trouve au même endroit. Je suis impatient de pouvoir profiter de tout ce qui est mis à ma disposition !

L’œil de Mia

Max est le champion de F4 britannique en titre. Il a été couronné dès sa première tentative tout en étant le plus jeune à effectuer la saison complète. Il faisait du karting depuis ses neuf ans et il s’est distingué en F4 britannique, le championnat le plus compétitif des F4 de la FIA. Ces trois dernières années, nous avons eu la démonstration que les pilotes sacrés en F4 ont le niveau requis pour progresser. Nous sommes heureux que Max nous ait rejoints, et il disputera la Formule Renault Eurocup avec Tech 1 Racing. Nous pensons que l’équipe a les moyens de le soutenir et de le transformer en prétendant au titre cette année.

Jarno Opmeer

Âge : 16 ans

Nationalité : Néerlandais

Saison 2016 : 2e Championnat SMP F4, 6e Championnat d’Espagne de F4 (deux meetings disputés)

Victoires : 7

Podiums : 18

2017 : Formule Renault Eurocup, MP Motorsport

Saisons précédentes

2016 : 2e FIA SMP F4 NEZ, 6e Championnat d’Espagne de F4

Pour sa première année en monoplace à 16 ans, le calendrier de Jarno était chargé avec une saison complète en FIA F4 NEZ et six courses en Championnat d’Espagne de F4. Le Néerlandais terminait vice-champion de SMP F4 tout en pointant à une belle sixième place dans l’édition espagnole.

Questions à Jarno Opmeer

Que ressentez-vous au moment d’intégrer l’Academy ?

Je suis vraiment ravi de rejoindre la Renault Sport Academy, d’autant plus avec l’histoire que Renault possède en compétition. C’est une opportunité incroyable pour progresser et acquérir un maximum d’expérience. Je vais tout donner tout au long de l’année.

Qu’espérez-vous accomplir cette saison ?

J’espère juste remporter un maximum de courses !

Découvrir autant de nouveaux circuits sera-t-il un défi pour vous ?

Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de piloter sur ces tracés où tant de Champions du Monde ont couru ! C’est vraiment spécial et ils ont tous l’air vraiment cool. Il me tarde d’y être !

Quelles sont vos premières impressions sur Enstone et Renault Sport Racing ?

J’ai été témoin de différences assez grandes lors de mes premières semaines avec l’agrandissement de l’usine. C’est vraiment un moment fascinant pour en être ! J’ai hâte d’en voir les résultats. Renault Sport Racing fait un travail incroyable en compétition avec la F1, mais aussi avec la Formule Renault et même la Clio Cup. C’est un véritable privilège d’intégrer cette famille à travers l’Academy.

L’œil de Mia

Nous observions Jarno depuis le milieu de l’année dernière. Il était évident qu’il était très impressionnant par rapport aux autres pilotes en SMP F4 NEZ, dont il s’est classé deuxième. Nous pensons qu’il sera un atout pour l’Academy. Il disputera la Formule Renault Eurocup avec MP Motorsport. L’aligner face à Max nous offre également un excellent outil d’évaluation.

Sun Yue Yang

Âge : 16 ans

Nationalité : Chinois

2017 : Formule Renault Eurocup, JD Motorsport

Saisons précédentes

2016 : World Series Karting Champions Cup

Pilote montant du karting en Chine, Sun Yue Yang a accompli sa dernière saison en kart avec des apparitions en World Series Karting Champions Cup tout en préparant sa transition en monoplace. En parallèle de ses nombreux essais en Europe au volant de Formules Renault, Sun a effectué un programme de développement intensif à la base d’Enstone.

Questions à Sun Yue Yang

Qu’espérez-vous accomplir cette saison ?

L’année qui s’annonce est un véritable défi. Contrairement à de nombreux pilotes qui passent par la F4, j’arrive directement en Formule Renault où j’affronterai des concurrents ayant déjà deux saisons en F4 ou en monoplace. Je sais que la monoplace est différente du karting et l’on ne peut pas atteindre très rapidement le sommet. Je veux donc progresser et rattraper leur rythme tout en acquérant assez d’expérience en première année pour jouer le titre la seconde. Je dois toutefois me battre pour le top dix cette année, ce qui est une étape importante. L’Academy m’a beaucoup aidé dans ma préparation avec des entraînements physiques et sur comment exploiter au mieux les aspects mentaux et physiques. J’ai désormais hâte d’être au départ de la première manche !

À quel point la transition entre le karting et la monoplace est-elle grande ?

J’ai réalisé que la monoplace était une grande marche par rapport au karting. Je dois travailler beaucoup plus dur pour me hisser à ce niveau. Je n’avais pas beaucoup à réfléchir en kart. La course en monoplace est beaucoup plus complexe. Le pilote doit tout le temps être concentré et plus discipliné tout en travaillant dans une plus grande structure. C’était une sacrée étape, mais je me suis adapté grâce à la formidable aide de l’Academy et son programme. J’ai vraiment apprécié le soutien de cette formation professionnelle et cela m’aide à bâtir la confiance nécessaire pour me battre et obtenir les meilleurs résultats cette année.

L’œil de Mia

Sun a accompli un intense programme d’essais l’an dernier et disputera la Formule Renault Eurocup chez JD Motorsport. Il est sur un plan de deux saisons en Formule Renault comme il est issu du karting et totalement novice en monoplace, contrairement à Max et Jarno. Être dans la même catégorie et le même programme que deux de ses partenaires de l’Academy lui sera bénéfique.