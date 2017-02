Depuis le rachat de la F1 par Liberty Media, les propositions d’idées fusent pour améliorer, voire révolutionner, la discipline. Dans cette tâche, les promoteurs des circuits devraient avoir leur mot à dire, et devraient travailler étroitement avec Liberty Media, selon Arif Rahimov, le directeur exécutif du circuit de Bakou.

« La nouvelle équipe vient juste d’arriver et cela prendra du temps avant qu’ils ne saisissent vraiment de ce qu’ils veulent changer ou mettre en œuvre en F1. De notre point de vue, nous devons vraiment comprendre comment le sport va être dirigé à partir de cette année, parce qu’il est acquis ici que nous allons avoir quelques changements, non pas des changements majeurs – cela viendra petit à petit. Mais nous devons toujours comprendre comment chaque autre partie fonctionne, pour ensuite voir ce que l’on peut faire de nouveau. »

« Je n’ai pas encore parlé au nouveau management mais, autant que je sache, ils sont impatients de mettre en place quelques changements dans le sport. Ce qu’ils veulent faire exactement ? A quel point cela correspond à ce que nous voulons faire ? Nous ne le savons pas encore bien, et cela prendra un peu de temps avant que tous les promoteurs de F1 fassent quelque chose de vraiment différent. »

« Pour être honnête, ce qui serait bien, c’est une réunion commune de tous les promoteurs pour introduire des nouveaux changements au conseil d’administration – des changements qui peuvent bénéficier à la F1 et au sport. Et ce serait sympathique si quelque chose comme cela arrivait finalement. Je sais qu’il y a une association des promoteurs, qui existe toujours, mais nous n’avons jamais eu une véritable réunion pour enquêter sur ces nouvelles opportunités. »

Arif Rahimov entend donc se placer à l’avant-garde de l’animation des promoteurs de F1. A-t-il déjà des idées pour améliorer la situation de ses homologues ?

« Il y a quelques aspects commerciaux de la course qui ne sont pas encore tout à fait exploités. Par exemple, les partenariats et les activités commerciales en dehors de la piste ne sont pas tous exploités par tous les circuits. Si c’est le cas, c’est une valeur ajoutée pour le promoteur et pour la F1. »

Arif Rahimov a enfin réagi aux premières pistes suggérées par Liberty Media : organiser 21 ‘SuperBowls’ par an, faire de chaque Grand Prix un événement majeur.

« J’ai lu dans les journaux qu’ils voulaient rallonger le week-end de course pour en faire une semaine festive pour le pays et la ville hôtes. Je prends cela comme un bonus, puisque c’est bon de donner plus aux spectateurs pour leur argent. Toutes ces choses ne vont pas être changées en une nuit. Cela prendra du temps pour eux et pour les promoteurs pour comprendre ce qu’il se passe, pour comprendre comment cela peut être mis en place. »

Arif Rahimov ne tire donc pas la sonnette d’alarme (les ventes des tickets de son Grand Prix de Bakou sont d’ailleurs en hausse de 500 % cette année), mais prévient Liberty Media : il faudra aussi compter avec les promoteurs pour changer la discipline.