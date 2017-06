Ross Brawn, le directeur sportif de la Formule 1, a reconnu à Montréal que le sport était à la croisée des chemins concernant les règlements moteur à définir pour 2021 et les saisons suivantes.

En 2014, la F1 a adopté des moteurs tournés massivement vers l’hybridation, afin de coller aux standards de l’industrie automobile. Mais, dans une Formule 1, cela a mené à de grandes complications et à des coûts très importants.

Il est donc important de ne pas se tromper de chemin pour le prochain moteur, qui prendra la relève des V6 turbo hybrides actuels, dans 4 ans.

"Le moteur, c’est définitivement l’élément clé que nous devons bien définir pour l’avenir. Nous ne pouvons pas nous tromper."

"Avec la FIA, les équipes, les motoristes actuels et ceux intéressés par une entrée en Formule 1, nous avons des débats en ce moment pour comprendre quelle sorte de moteur nous voulons pour l’avenir."

"Personnellement, j’estime que la Formule 1 est un peu à la croisée des chemins parce que l’industrie automobile s’engage sur une voie très différente. Des voitures électriques, avec des piles à combustible (hydrogène) ou autonomes. Et ça ce n’est pas la Formule 1."

Le sport ne peut donc pas suivre l’industrie, au nom du spectacle.

"Il nous faut trouver un chemin viable pour l’avenir. Un chemin qui plait aux fans parce que si les fans ne suivent pas le sport, tout ça ne sert à rien."

"Il faut donc définir un équilibre très difficile entre le défi technique, qui doit rester une composante de la Formule 1, parce que c’est un élément très important, et le défi de la compétition. Il ne faut pas que la technique devienne une distraction au détriment de la course."

"Mais je dois dire qu’il y a une attitude très positive de la part des équipes et, avec la FIA, nous travaillons énormément pour trouver de bonnes solutions pour l’avenir."

Et que donnent les discussions en cours, concrètement ? Brawn n’a pas voulu commenter les spéculations selon lesquelles le plan A serait une évolution des moteurs actuels sur V6 bi-turbo, qui produiraient plus de bruit grâce à leurs turbines plus petites.

La base du moteur 1,6 litre actuel resterait, le MGU-H serait abandonné (avec deux turbos ce n’est pas facile à mettre en oeuvre) et le MGU-K retrouverait son appellation KERS et aurait une énergie plus grande encore.

La prochaine réunion avec la FIA sur ce sujet aura lieu en juillet et une décision est attendue avant la fin de l’année.

Red Bull a déjà fait connaitre ses conditions. "Nous ne souhaitons pas un V4, V6, V8 ou V10... nous voulons juste un moteur sympa pour les fans en termes de bruit, et qui peut être compétitif en étant produit par un motoriste indépendant pour 25 millions d’euros par an, au maximum, développement inclus."