La saison 2017 de Formule 2 va débuter officiellement demain avec la première journée d’essais hivernaux sur le circuit de Barcelone. PREMA, écurie championne en titre, a changé ses deux pilotes (Gasly, champion, et Giovinazzi, deuxième) et hérite des numéros 1 et 2 pour Leclerc et Fuoco respectivement. Tous deux débuteront en Formule 2 mais espèrent déjà lutter pour le titre. Ce sera la deuxième saison dans la catégorie pour Ghiotto, qui est passé chez Russian Time, et lui aussi peut prétendre au titre, tout comme Rowland, passé chez DAMS. Débutant en F2, Alex Albon courra chez ART et il faudra le suivre de près, lui qui a terminé vice-champion de GP3 l’an dernier.

Quasiment toutes les équipes ont déjà leur duo de pilotes fixé pour 2017, mais il reste encore deux places à pourvoir : une chez Trident aux côtés de Jeffri et une chez Campos pour accompagner Boschung. Lors de cette première journée à Barcelone, c’est Roberto Merhi qui roulera dans la deuxième voiture chez Campos. L’Espagnol a une bonne expérience acquise dans diverses catégories et pourra certainement aider l’équipe espagnole à progresser.

Quant à Trident, ils ont fait appel à une vieille connaissance du paddock pour rouler avec Jeffri lors de ces essais hivernaux : Sergio Canamasas. Le pilote espagnol a déjà couru pour Trident en 2014 et a disputé 4 saisons et demie de GP2.

Deux composants de pneus ont été sélectionnés par Pirelli pour ces trois jours d’essais : les pneus durs seront les pneus "prime" et les pneus tendres les pneus "option". Chaque pilote aura cinq trains de pneus durs et deux trains de pneus tendres. Les sessions du matin dureront de 9h à 12h lundi et mardi, tandis que celles de l’après-midi auront lieu de 14h à 17h. Mercredi, la pause méridienne ne durera qu’une heure et la session de l’après-midi durera donc de 13h à 16h.

La liste des engagés :

PREMA Racing

01. Charles Leclerc (MON)

02. Antonio Fuoco (ITA)

Racing Engineering

03. Louis Delétraz (SUI)

04. Gustav Malja (SWE)

RUSSIAN TIME

05. Luca Ghiotto (ITA)

06. Artem Markelov (RUS)

ART Grand Prix

07. Nobuharu Matsushita (JAP)

08. Alexander Albon (THA)

DAMS

09. Oliver Rowland (GBR)

10. Nicholas Latifi (CAN)

Campos Racing

11. Ralph Boschung (SUI)

12. Roberto Merhi (ESP)

MP Motorsport

14. Sergio Sette Camara (BRA)

15. Jordan King (GBR)

Trident

16. Nabil Jeffri (MAS)

17. Sergio Canamasas (ESP)

Rapax

18. Nyck de Vries (NED)

19. Johnny Cecotto (VEN)

Pertamina Arden

20. Norman Nato (FRA)

21. Sean Gelael (INA)