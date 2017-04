Les premiers détails concernant la réunion des constructeurs qui s’est tenue à Paris vendredi dernier commencent à filtrer dans la presse.

Lors de cette réunion impliquant les motoristes actuels mais aussi d’autres constructeurs automobiles venus donner leur point de vue, des premières pistes ont été évoquées.

Deux en particulier ont retenu l’attention : une évolution du moteur actuel vers un bi-turbo, afin de passer la barre des 1200 chevaux. Ce moteur, qui consommerait plus, serait plus bruyant. Mais serait-il moins cher ? Pas certain, alors que c’est aussi une des priorités de Jean Todt.

Pour réduire les coûts, la partie hybride liée à la récupération de l’énergie au niveau du turbo, le MGU-H, serait abandonnée. Les batteries comme les turbos pourraient être standardisés. Seul resterait le MGU-K (ou KERS à l’époque).

L’autre solution serait de passer d’un V6 à un V4. Mais l’idée d’un 4 cylindres n’a pas plu à grand monde...

Pour l’ancien pilote de Formule 1, Marc Surer, les moteurs V6 bi-turbo pourraient être une solution plus optimale.

« Le plus grand problème qu’a la Formule 1 en ce moment n’est pas dans le sport en lui-même mais bien dans le son » explique-t-il.

« Les voitures ne font pas assez de bruit et ce n’est pas possible de trouver une solution avec un seul gros turbo. Nous en avons besoin de deux. Mais dans ce cas, ce serait délicat de récupérer l’énergie des gaz d’échappement avec le MGU-H. La FIA est donc coincée entre deux choix : soit avoir un meilleur son et sacrifier le MGU-H (la piste envisagée) ou, alors, garder la technique actuelle sans offrir aux fans un meilleur son. »