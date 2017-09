Une huitième place pourrait paraître modeste pour Williams, mais sur une des pistes les plus compliquées pour l’équipe anglaise, après une qualification qui a vu Massa et Stroll se qualifier aux 17e et 18e places, le résultat du Canadien tient du miracle.

"Après une mauvaise qualification, c’est une belle manière de finir une nouvelle course dans les points" se félicite Paddy Lowe. "La course donnait l’impression qu’elle serait intéressante du moment où la pluie est arrivée. Nous n’avions jamais couru sous la pluie à Singapour et elle a été très présente. Lance a décidé de partir en intermédiaires tandis que Felipe a choisi les pneus pluie. Malheureusement, ces derniers ont été le mauvais choix".

"Il y a eu un gros incident au départ qui nous a permis de gagner plusieurs places et Lance a fait une superbe course. Il a été l’un des premiers à s’arrêter pour des pneus slicks et il avait un bon rythme en ultra-tendres. Il s’est bien défendu en fin de course et a pu finir huitième pour sa première participation à Singapour, l’une des courses les plus compliquées du calendrier, je le félicite et il peut être fier de lui".

La course de Felipe Massa a été gâchée par une très mauvaise stratégie et Williams a décidé d’utiliser le Brésilien pour tester la stratégie qui serait appliquée un tour plus tard à son jeune équipier, encore en lice pour des points. Une stratégie qui a fonctionné.

"Felipe a très bien piloté durant toute la course mais l’erreur a été faite au début et il était impossible de la rattraper après avoir eu besoin d’un arrêt supplémentaire. Nous espérions passer des pneus pluie aux pneus slicks et c’est pour cela que nous sommes restés en piste très longtemps dans le premier relais mais nous avons raté cette fenêtre de quelques tours et il a fallu mettre les intermédiaires".

"Cela a ruiné sa course mais néanmoins, il est bien remonté de la 17e à la 11e place, à la porte des points. Je félicite également l’équipe car ramener les deux voitures à l’arrivée est une belle consécration dans une telle course. Notre fiabilité est bonne et nous avons marqué des points importants".