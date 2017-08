Le facteur qui pourrait décider de l’issue de la bataille entre Ferrari et Mercedes en fin de saison pourrait bien être les pneus.

Lewis Hamilton admet que son équipe ne comprend pas encore totalement les Pirelli de 2017 et la Mercedes W08 ne les utilise pas encore au mieux sur tous les types de circuits. Et le niveau de compétitivité dépend également de la qualité des gommes utilisées.

La W08 avait d’ailleurs obtenu le surnom de "diva" de la part de Toto Wolff, quand le directeur autrichien soulignait à quel point elle était difficile à dompter et à comprendre.

"C’est certain, selon moi, nous avons beaucoup appris ces derniers mois. Nous maitrisons maintenant les pneus mais il reste des situations, que nous connaissons, que nous devons éviter. Et parfois ce n’est pas facile," explique le triple champion du monde.

"Nous avons notamment de plus en plus de blistering (cloques) sur les pneus. C’est de plus en plus évident sur les dernières courses. Avec les évolutions, les voitures vont de plus en plus vite et les pneus sont donc poussés un peu plus loin. Le blistering apparait donc plus facilement."

"Il faut donc, circuit après circuit, trouver quel est le point à ne pas dépasser."

"Nous avons vu les crevaisons de Ferrari à Silverstone, il n’y a donc pas que nous. Les pneus restent de toute façon un sujet d’études constantes pour tout le monde. Pour nous aussi."

"De mon côté, en tant que pilote, je me réunis régulièrement avec mes ingénieurs pour utiliser leurs cerveaux afin de voir comment je peux encore mieux les utiliser, séance après séance. Que je sache jusqu’où je peux aller."

"Cela va être un paramètre très important dans les dernières courses. Nous sommes en bonne position, je pense, mais il pourrait encore y avoir des surprises à ce niveau."