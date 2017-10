Red Bull était plus véloce que les Mercedes dimanche dernier à Sepang, sur un circuit qui compte pourtant deux longues lignes droites.

« Nous étions plus rapides que prévu » admet bien volontiers Christian Horner, le directeur de l’écurie.

« Nous sentions que nous étions en bonne forme, nous avions vu que la voiture était très bonne avec les pneus vendredi, elle était très rapide, à haute vitesse aussi. Nous roulions avec moins d’appui que les autres – nous n’avons pas le T-Wing ici, et nous avons trouvé de très bons réglages. Et les pilotes ont très bien fait leur boulot. Tout le week-end, la voiture a été en très bonne forme. »

« Nous avions le rythme avec les deux voitures. Sebastian Vettel était rapide à la fin de la course parce qu’il partait de l’arrière, mais je n’ai pas vu son rythme sans voiture devant lui, en tendres ou en supertendres. Ferrari était capable d’être plus rapide que nous. »

C’est en particulier Max Verstappen qui a brillé puisqu’il s’est imposé après avoir doublé Lewis Hamilton au quatrième tour…

« C’est vraiment satisfaisant, en particulier pour Max dont le dernier podium remontait à avril, lors de la deuxième course en Chine. Il a souffert de tant de malchance cette année. Mais il a gardé son calme. Il a vraiment dominé dimanche dernier, et son dépassement sur Lewis, tôt dans la course, fut un moment clef. A partir de là, il a contrôlé la course de manière exceptionnelle jusqu’à l’arrivée. »

Christian Horner a en outre révélé que Daniel Ricciardo avait souffert d’un problème de fond plat, ce qui a affecté son rythme dimanche.

« C’était une course assez simple puisque nous avons pu couvrir ce que Lewis faisait. Avec Daniel, nous avons essayé de lui donner de meilleurs pneus, c’est pourquoi nous l’avons laissé en piste plus longtemps lors du premier relais, pour préparer la fin de la course. Heureusement, nous avions assez de rythme quand Sebastian Vettel s’est rapproché assez vite en supertendres. »

« Une fois que Seb a rattrapé Daniel, il a semblé perdre un peu de rythme dans le deuxième secteur, et il a tenté un dépassement au premier virage. Daniel s’est défendu de manière assez virile. On dirait que le moral de Seb était un peu brisé après cette tentative… »