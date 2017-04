La FIA a choisi d’abandonner le système « halo » pour revenir à une solution proche de ce qu’avait initialement imaginée Red Bull : celle d’un bouclier (Shield) transparent couvrant une partie de la tête du pilote.

Cette proposition ne recueille néanmoins pas des avis franchement positifs de la part de l’ensemble du paddock. Comme son coéquipier Kevin Magnussen, Romain Grosjean s’oppose ainsi à l’introduction d’un tel système l’an prochain.

« Pouvons-nous choisir… rien du tout ? Je n’étais pas un grand fan du halo et je ne suis pas non plus un immense fan du bouclier. Je ne veux pas empêcher les progrès de la sécurité, et je pense que la sécurité en F1 doit être une priorité. Mais je ne veux pas changer la F1 que j’ai toujours connue. Et la prochaine étape pourrait être une canopée… Je ne veux pas voir la F1 s’approcher des cockpits fermés. »

Daniil Kvyat est sur la même longueur d’onde que le pilote Haas.

« Je pense que ce qui existe déjà suffit pour moi. Les F1 devraient conserver leur aspect actuel. Je pense que nous avons assez de protection. S’il y a des bonnes idées, elles devraient être considérées. Mais je suis assez contre ces deux options [le halo et le bouclier]. »

Certains pilotes, heureusement pour la FIA, sont en revanche davantage convaincus par la solution proposée. C’est par exemple le cas de Valtteri Bottas.

« Le boulier ne me dérange pas. Je pense que son aspect semble correct. C’est une bonne étape, comparé au halo. Je pense que l’aspect sécuritaire est toujours important, c’est toujours important de continuer à s’améliorer et de développer des solutions. Donc tester le bouclier et sa visibilité, cela ne me dérangerait pas. Ce serait une bonne étape en comparaison de ce que nous avons actuellement. »

Le Finlandais a trouvé un soutien du côté de Red Bull en la personne de Daniel Ricciardo. L’Australien se dit disponible pour mener des tests en piste.

« Les premières impressions ont l’air bonnes, et nous essaierons ce système pour le développer un peu. Nous commencerons à rouler avec lui lors de quelques sessions d’essais libres dès que nous pourrons l’installer sur les voitures. C’est bon de voir que l’on s’occupe toujours de cette histoire de protection pour la tête, donc c’est positif. »

Depuis l’accident mortel de Jules Bianchi au Grand Prix de Suzuka 2014, la FIA a en effet tenté de réagir pour prévenir tout autre drame de cette nature.