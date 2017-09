Liberty Media souhaite rapprocher les pilotes des fans et compte utiliser toutes les plateformes à sa disposition pour y arriver. La première est évidemment l’ensemble des réseaux sociaux à disposition, bien que les pilotes ne soient pas toujours les plus assidus sur ces supports numériques.

"Je ne suis pas sur Twitter" explique Lance Stroll, qui n’a pas voulu se confronter au flot de critiques dont il a été le sujet en début de saison.

"Détrompez-vous, j’adore les fans, mais j’essaie de rester loin du bruit. J’aime évidemment Instagram, poster des photos pour que les gens voient ce que je fais, c’est toujours bien. Je pense que c’est bien que la Formule 1 puisse montrer aux fans ce qu’il se passe, il s’agit juste de trouver un bon équilibre".

Un avis que partage Daniel Ricciardo, qui estime qu’un équilibre a déjà été trouvé.

"Je pense que c’est équilibré, la bonne chose est que nous en gardons le contrôle. Je contrôle mes pages et nous pouvons y mettre ce que nous voulons en gardant pour nous ce que nous voulons. Nous contrôlons les réseaux sociaux, d’autres en montrent plus sur leur vie privées. J’ai fait une sorte de vidéo sur ma journée de course à Spa, dans ma loge de pilote, je ne pense pas que beaucoup de monde avait déjà vu cette pièce et ça donne une bonne idée".

"J’ai adoré ce que la F1 a fait à Monza, ils ont mis une GoPro sur la bouteille de champagne de Lewis afin de montrer ce que c’est de monter sur le podium, j’aime les petites choses comme cela. Personnellement, j’ai déjà trouvé ça cool donc j’imagine que pour un fan, c’est génial. Je pense qu’ils font de bonnes choses et que ça ne peut que s’améliorer. Tant que nous contrôlons nos contenus, je ne pense pas qu’il y ait un quelconque danger donc c’est bien".

Les deux hommes voient leur avis partagé par Kevin Magnussen qui estime que la Formule 1 va dans le bon sens.

"Je suis d’accord, il y a eu un changement positif dans ce que la F1 donne aux fans, notamment sur les réseaux sociaux, et je pense que c’est très bien".