Le circuit de Mexico a plutôt bien réussi à Williams depuis son retour au calendrier en 2015 puisque les deux monoplaces y ont enregistré un top 10 et une Q3 lors des deux saisons précédentes, Valtteri Bottas réussissant même à y signer un podium en 2015.

Néanmoins, c’est avant tout en pensant à la tragédie qui a frappé le Mexique récemment que les pilotes de l’équipe se rendent sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

"Tout d’abord, c’est triste de voir ce qui est arrivé, triste de voir des gens perdre la vie ou leur maison à cause du séisme. Je pense que nous devons les aider et les soutenir et passer le message dans le monde entier," commente Felipe Massa.

"Ils sont amoureux de la Formule 1 et ils sont fous devant la course. Quand vous voyez les gens dans les tribunes et autour des routes, ce sont des vrais fans de F1 et c’est fantastique d’y courir. J’y vais avec des amis et avec mon père et nous profitons de l’ambiance. C’est similaire à Sao Paulo et je m’y sens comme à la maison. J’espère que nous pourrons leur offrir une belle course".

Lance Stroll se rend pour la première fois au Grand Prix du Mexique et veut ressentir cette ambiance si réputée.

"Toutes les histoires que j’ai entendues sur le circuit et le pays me donnent envie de m’y rendre. Je suis curieux de tester la partie du stade où la majorité des fans se trouve et j’ai hâte de vivre cette expérience. Ce sera aussi particulier car je fêterai mes 19 ans dimanche".

Paddy Lowe a lui aussi une pensée pour les Mexicains : "Nos premières pensées se tournent vers celles et ceux qui ont été touchés par le récent séisme et j’espère que l’on pourra leur apporter un peu de lumière après cette tragédie. Les Mexicains ne manquent jamais d’enthousiasme et c’est le public le plus passionné de la saison".

"Le circuit présente des défis intéressants. Du fait de l’altitude, il n’y a que 80% de la pression atmosphérique habituelle et c’est pour cela que nous aurons l’ensemble aérodynamique le plus chargé qui ne délivrera pourtant qu’un niveau similaire à celui de Monza".

Une configuration étonnante qui rend la tâche compliquée aux pilotes : "Nous voyons souvent des erreurs qui mènent à des courses intéressantes. Le grand moment de cette course est le stade et le podium qui se trouve face au public".