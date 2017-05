L’équipe Toro Rosso s’apprête à disputer le Grand Prix de Monaco en ayant réussi une belle performance d’ensemble à Barcelone. La petite Scuderia est en retrait de ses concurrentes principales que sont Force India et Williams mais compte bien profiter de la singularité de la course monégasque pour marquer des points supplémentaires.

Carlos Sainz avoue que si Monaco lui réussit bien, c’est aussi parce qu’il a reçu des conseils avisés : « C’est une piste sur laquelle j’ai toujours un bon ressenti, et ce depuis la première fois que j’y suis venu en 2013. Je me rappelle que Fernando m’avait donné quelques secrets et conseils qui me servent encore aujourd’hui ».

« Courir si près des murs est quelque chose qui nous tient en alerte, on ne peut pas rouler à Monaco comme sur un autre circuit ! Il faut travailler sur la confiance et s’assurer qu’elle est à 100% avant les qualifications sans avoir pris trop de risques ou eu un accident avant. C’est un circuit sur lequel il y a beaucoup de tension, surtout lors des qualifications qui sont la pire session de l’année et lors desquelles il faut être déterminé. C’est un risque de faire une erreur mais c’est un défi que j’adore ».

Daniil Kvyat est également un grand amateur de cette course puisqu’il vit dans la principauté. C’est pour lui l’occasion de vivre à domicile au cours du week-end du Grand Prix et de jouir de conditions plus agréables, facilitant sa concentration pour ce défi unique.

« C’est comme une deuxième course à domicile pour moi puisque je vis à Monaco et que je peux dormir dans mon propre lit pendant le week-end de course » déclare le Russe. « Ce n’est pas très loin et je peux aller à pieds dans le paddock le matin, ce qui est sympa ! Je ne parle pas français mais je peux le comprendre après avoir passé du temps à Monaco. J’espère qu’un jour je pourrais faire mes courses en français sans faire de grosses fautes ! »

« La piste elle-même est unique, je l’adore et elle met nos réflexes à contribution, ainsi que nos temps de réaction. Il faut piloter en suivant son instinct et il faut trouver le bon rythme et les bons enchaînements pour réussir à y être performant ».

Malgré l’amour qu’il porte au circuit monégasque, celui-ci ne lui rend pas très bien puisqu’il a abandonné deux fois en trois éditions disputées. Toutefois, Kvyat ne s’inquiète pas et préfère en appeler à sa superstition pour espérer un week-end positif.

« J’ai une sorte de schéma de résultats à Monaco : j’ai abandonné en 2014, terminé quatrième en 2015 et abandonné en 2016. Cette année devrait donc être bonne ! Mes qualifications ont toujours été correctes à Monaco, tandis qu’au niveau de la course, j’ai bien réussi l’édition 2015 qui était l’une des meilleures courses de ma carrière. Je veux réussir un week-end sans fautes et voir ou ça me mène, je ne dirais pas non à une quatrième place pour continuer mon schéma ! » conclut-il.