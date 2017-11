Malgré une certaine inconstance, l’équipe Toro Rosso n’est qu’à une poignée de longueurs de Williams. Malgré les deux prochaines courses qui conviendront mieux à la Williams, les pilotes de l’équipe italienne espèrent bien figurer sur un circuit qui leur plaît énormément.

"J’adore courir à Spa car ce circuit a de tout" explique Carlos Sainz. "Il a des longues lignes droites qui aident à dépasser, mais aussi de beaux virages dans le secteur 2. C’est difficile de trouver un compromis dans l’équilibre de la voiture mais j’adore ce défi. Il y a un virage qui n’est pas aussi célèbre que d’autres mais je l’adore et il fait partie des plus difficiles, c’est Pouhon, que nous prenons à 260 km/h, il ne faut pas l’oublier !"

"Spa est l’un de mes circuits préférés mais je n’y ai jamais terminé une course en F1 ! Celle de 2016 était encore plus frustrante que 2015 car j’avais fait l’un de mes meilleurs départs, j’étais passé de quinzième à septième dans le premier tour et j’ai eu une crevaison à cause de débris. J’étais très motivé et tout s’est envolé d’un coup. Il y avait fait très chaud d’ailleurs, il faisait plus chaud qu’en Espagne, j’avais eu des difficultés à dormir à cause de la chaleur !"

Daniil Kvyat espère lancer à Spa ce qui sera une meilleure deuxième partie de saison, après n’avoir inscrit que quatre points lors des onze premières manches de la saison. Le Russe doit impérativement se reprendre pour aider son équipe à terminer au cinquième rang du classement constructeurs.

"Spa-Francorchamps est un circuit légendaire et l’un de ce que j’adore !" explique Kvyat. "C’est l’un de mes préférés et je pense que tous les pilotes l’aiment, c’est impossible de ne pas l’aimer ! Il a une grande histoire et la première chose qui vient à l’esprit quand on l’évoque est l’Eau Rouge, mais je dois dire que tous les virages sont spéciaux. C’est le plus long circuit de la saison et l’un des plus rythmés, il est très plaisant".

"C’est le seul circuit où nous faisons les reconnaissances en scooter et non à pieds car il est trop long ! Ce qui est intéressant, c’est qu’il est si long qu’il peut pleuvoir d’un côté et qu’il peut être sec de l’autre, ce qui rend la course très intéressante et il faut y être préparé. Enfin, l’aspiration le rend très amusant car il est facile de trouver une voiture de laquelle se servir et c’est parfois très utile, notamment en qualifications".