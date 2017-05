Le retour en Europe de la Formule 1 marque surtout pour Carlos Sainz la course à domicile, devant son public, qu’il espère gratifier d’une très bonne performance dimanche à Barcelone.

"Quand on court à domicile, c’est différent de n’importe quelle autre course, on sait qu’à chaque fois qu’on est en piste, il y a plus de gens qui nous regardent et nous encouragent" décrit Carlos Sainz. "Je me rends sur ce circuit depuis que j’ai neuf ans et je suis maintenant l’un de ceux qui pilotent dessus, c’est incroyable. Le week-end en est un peu plus chargé qu’à l’habitude mais je fais tout avec un grand sourire aux lèvres car je sais que je suis chanceux".

Chanceux, l’Espagnol l’est car il aura également une tribune dédiée à son fan club : "C’est génial, c’est une initiative que nous avons démarrée l’an dernier et qui m’a permis de recevoir un soutien inconditionnel de mes fans, ce qui nous fait recommencer cette année. Il y aura plus de 4000 personnes cette année, ce sera encore plus grand qu’en 2016, ce sera fou de passer devant eux à chaque tour".

C’est en tous cas le retour sur un circuit qui lui convient bien, puisque l’Espagnol reste sur deux très bonnes performances à Barcelone en autant d’apparitions lors des deux dernières années.

"J’ai de très bons souvenirs de mes Grands Prix d’Espagne ! C’est très spécial de savoir que mes deux meilleures performances en tant que pilote de F1 se sont produites lors de ma course à domicile. Cela signifie que le soutien que j’y reçois fonctionne. J’espère pouvoir ajouter cette édition à mes bons souvenirs".

Daniil Kvyat y a aussi de bons souvenirs puisqu’il a marqué des points lors des deux dernières éditions de la course : "J’ai terminé dixième en Espagne lors des deux dernières années mais j’espère terminer plus haut cette année !"

Deux semaines après son Grand Prix national à Sotchi, le Russe voit son équipier remplir le même rôle pour la course à venir et se met à la place de Sainz quant à l’énergie qu’il devra dépenser pour participer à tous les événements prévus en son honneur.

"Courir dans le pays de son équipier signifie qu’on attire moins l’attention car souvent, ça permet de se concentrer sur le pilotage. La plupart du temps, tous les événements sont faits par son équipier quant on est dans son pays. C’est son devoir et nous changeons puisque je l’ai fait il y a deux semaines en Russie ! Au tour de Carlos".

Pour la première fois depuis le début de saison, les pilotes reviennent sur un circuit qu’ils ont déjà découvert avec les nouvelles monoplaces, étant donné que le circuit de Catalogne a été le théâtre de deux semaines d’essais cet hiver.

"Nous faisons beaucoup d’essais à Barcelone, ce qui signifie que nous connaissons tous bien cette piste. Elle a des virages très différents et chaque secteur a son caractère. Je dirais qu’il n’y a pas de surprise ici ! Mes virages préférés sont le troisième et le neuvième ! Globalement, c’est un bon circuit pour moi et il faudra tout faire parfaitement pour être en forme ici, surtout avec les données collectées" conclut le Russe.