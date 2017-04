Sauber se rend au Grand Prix de Russie avec l’espoir, toujours un peu faible, d’inscrire enfin ses premiers points cette saison. Il faudra quelques abandons et un brin de chance à Marcus Ericsson pour y arriver. Le Suédois apprécie au moins le tracé de Sotchi - reste à voir s’il lui sourira.

« Le Grand Prix de Russie est toujours une course intéressante. J’aime y courir. La piste se détache un peu, vu son emplacement, au cœur du Parc Olympique, entourée des arènes olympiques, ce qui est très impressionnant. La piste en elle-même est amusante. Le dernier secteur est le plus difficile et les temps au tour peuvent vraiment varier, puisque la piste est assez technique. L’un dans l’autre, j’ai hâte de disputer le Grand Prix. »

Pascal Wehrlein disputera quant à lui son deuxième Grand Prix cette saison. L’Allemand a marqué les esprits à Bahreïn, pour son retour de blessure, en dominant facilement son coéquipier. Il espère poursuivre sur cette lancée à Sotchi.

« Le Grand Prix de Russie est toujours un week-end sympathique. L’Autodrome de Sotchi est situé sur la côte de la Mer Noire, au centre du Parc Olympique – ce qui rend le week-end spécial. La piste est sympathique, j’aime courir ici. Ce n’est pas une piste facile, puisque certains virages sont assez techniques. Avec les voitures de cette année, je suppose que certains virages seront pris très rapidement. Il y a aussi quelques virages à 90 degrés, qui sont difficiles. Dans l’ensemble, j’ai hâte de courir à nouveau à Sotchi. J’ai quelques fans en Russie, parce que je courais à Moscou en DTM. »