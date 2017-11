Après les deux dernières courses à Austin et Mexico, Sauber se rend à présent à São Paolo, qui sera l’avant dernier Grand Prix de la saison.

L’écurie a pu réaliser pas mal de progrès aux Etats-Unis et au Mexique et voit ses derniers pas en avant comme quelque chose de positif pour la course qui aura lieu ce week-end à Interlagos.

Lors des essais libres 1 ce vendredi, Charles Leclerc sera de nouveau en piste. Ce sera la 4e fois que le Français réalisera des essais en F1 avec Sauber – cette fois-ci, avec Marcus Ericsson comme voisin de garage. Pascal Wehrlein reprendra le volant de sa Sauber C36-Ferrari dès les Libres 2.

Marcus Ericsson se montre optimiste pour les prochains jours, en raison des récents progrès effectués par Sauber sur la voiture.

"Le Grand Prix du Brésil est toujours un week-end de course particulier. Les fans du pays ont une immense passion pour les sports moteurs, et la course en elle-même a une histoire fantastique. Lors du dernier Grand Prix à Mexico, j’ai pu me battre en milieu de peloton, ce qui montre que nous avons pu faire certains progrès par rapport aux courses précédentes. Nous pouvons bâtir là-dessus pour obtenir d’autres améliorations. En tout cas, je me réjouis de retrouver le cockpit de la voiture à Interlagos."

Pascal Wehrlein se montre tout aussi satisfait que son coéquipier de se rendre à Interlagos, se rappelant une particularité de cette course où la pluie plus ou moins battante peut survenir à tout moment, changeant l’ordre établi.

"Je me réjouis de retourner au Brésil. Nous allons être accueillis chaleureusement par les fans, et l’ambiance autour de la piste est également géniale. Concernant la météo, on ne sait jamais ce à quoi on peut s’attendre. Cela apporte un certain suspense au week-end de course. Pour ce qui est de l’équipe, nous avons réalisé pas mal de progrès lors des deux dernières courses. C’est pourquoi je vais me rendre à São Paolo avec un sentiment positif. Je me réjouis maintenant de retrouver ma voiture et de continuer à travailler dans la bonne direction avec l’équipe."