La séance de qualifications du Grand Prix d’Italie a été perturbée mais malheureusement pour Sauber, l’issue a été la même que lors des qualifications disputées sur le sec et les deux pilotes ont terminé aux deux dernières places, si l’on exclut Grosjean, accidenté.

"La journée a été très compliquée à cause des conditions météo" explique Marcus Ericsson. "Je pense que la performance des pneus pluie était bonne et l’équilibre de la voiture était correct. Malheureusement, quand nous sommes passés aux intermédiaires à la fin de la Q1, nous n’avons pas réussi à les faire fonctionner. C’est décevant de ne pas avoir pu faire mieux dans des conditions délicates".

Le constat est le même pour Pascal Wehrlein qui reconnaît des difficultés à faire fonctionner les pneus intermédiaires : "Les premiers tours en pneus pluie étaient corrects et je me sentais bien dans la voiture. Puisque la piste s’améliorait, nous avons passé les pneus intermédiaires. Cependant, nous n’avons pas été capables de les amener dans la bonne fenêtre de fonctionnement et je n’ai pas pu signer un meilleur chrono. J’ai fait de mon mieux et je vais maintenant me concentrer sur la course".

Une course lors de laquelle ils partiront néanmoins aux 12e et 13e places. Sur le sec, il leur sera impossible de suivre le rythme, mais si les conditions devenaient moins bonnes, il leur serait possible de signer un résultat honorable.