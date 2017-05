Le Grand Prix d´Espagne à Barcelone donne traditionnellement le coup d´envoi de la période de la Formule 1 en Europe. Ce qui signifie aussi le retour des fameux motorhomes, qui vont sillonner les routes afin que chaque équipe puisse avoir son hospitalité dans les paddocks lors des week-ends de course.

Le 5e volet du championnat de Formule 1 2017 va donc se dérouler ce week-end sur le célèbre circuit de Catalunya. Et c´est sur cette piste que l´écurie Sauber a prévu d´introduire quelques modifications aérodynamiques sur les deux C36-Ferrari.

D´autres évolutions sont attendues dans le cadre du Grand Prix de Monaco et des courses suivantes.

"Le Grand Prix d´Espagne est le week-end de course qui lance habituellement la saison européenne de la Formule 1. Nous connaissons tous très bien le circuit de Catalunya, puisque de nombreux tests ont été effectués là-bas. A cette époque de l´année, ce sera différent des tests hivernaux dans la mesure où les températures sont plus élevées," commente Marcus Ericsson.

"Ce sera certainement un week-end de course intéressant pour les fans et aussi pour nous, parce que toutes les équipes introduisent leurs évolutions là-bas. Nous allons également apporter les premières modifications sur la voiture, des pièves qui vont s´améliorer et être développées lors des prochains GP. J´ai hâte d´être à ce week-end, et je suis confiant dans le fait que nous pouvons faire encore des pas dans la bonne direction."

"C´est toujours agréable de commencer la saison européenne de Formule 1 avec le Grand Prix d´Espagne," ajoute Pascal Wehrlein. "J´aime la piste, c´est un circuit qui est exigeant pour nous, les pilotes, mais ça l´est aussi au niveau de la voiture. La configuration de la piste est plutôt diversifiée avec tous les types de virages possibles – des lents, des moyens, des rapides. Concernant le week-end, il va être important pour nous d´introduire quelques nouvelles pièces aérodynamiques sur la voiture. Je suis persuadé que nous pouvons développer bien davantage notre voiture dans le but de faire des progrès significatifs, et ainsi améliorer tout autant nos performances en piste."