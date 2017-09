Vettel contre Rossi ? Les pilotes de Moto GP se plaignent aujourd’hui de leurs homologues de F1, ou plus exactement de leurs monoplaces. Depuis le changement de réglementation cette année, les F1 roulent avec plus d’appui et cela aurait des conséquences nuisibles pour l’état du bitume : comme disent le constater les pilotes Moto GP, les F1 rendraient trop bosselés les circuits, notamment au niveau des zones de freinage.

La Moto s’est rendue récemment à Silverstone – la F1 y avait couru en juin. Et le pilote espagnol Dani Pedrosa (Honda) a assuré qu’il y avait « plus de bosses qu’en 2016. »

« C’est une piste bosselée et encore une fois, nous allons demander de reasphalter tout le circuit parce que c’est l’un des pires au calendrier. Silverstone est une piste formidable mais... Je me rappelle l’an dernier : j’ai demandé un resurfaçage du circuit, parce qu’il est vraiment bosselé. Nous avons ce problème de courir après la F1… »

« C’est nécessaire de resurfacer ; nous en discutions. Mais nous ne savons pas combien de temps durera une bonne asphalte, parce que nous devrons toujours partager la piste avec la F1. »

Cal Crutchlow, autre pilote titulaire en Moto GP, confirme les propos de Pedrosa. Il dit avoir eu cette mauvaise surprise aussi à Spielberg, sur le Red Bull Ring.

« Avec l’appui de ces F1, Spielberg était une blague. Vous ne pouvez pas même imaginer, même sur les lignes droites, on vibrait, et rebondissait… C’était pire que l’an dernier, et sur beaucoup de virages c’était encore bien pire, donc cela signifie que le tarmac a été sur-utilisé par ces voitures. »

« Ils ont resurfacé deux virages à Silverstone et ils étaient bien mieux, donc pourquoi ne pas resurfacer toute la piste ? Cela serait beaucoup plus facile pour nous tous. Le problème est que n’importe quelle piste où passe les F1 devient bosselée en l’espace d’un an, donc je comprends les inquiétudes des organisateurs. »

La Moto GP partage plusieurs circuits avec la F1 : celui d’Austin, de Barcelone, de Spielberg, de Silverstone, et de Sepang, en Malaisie. Seule bonne nouvelle pour le Moto GP : le Grand Prix de Malaisie ne sera pas au calendrier l’an prochain.