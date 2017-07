Les pilotes Mercedes ont fait la course parfaite à Silverstone. Lewis Hamilton l’a menée de bout en bout et Valtteri Bottas, pourtant parti neuvième, a profité de la malchance des Ferrari et d’une course très propre pour lui pour aller signer le doublé pour l’équipe allemande.

"Je ressens une chose difficilement descriptible. C’est incroyable d’être encore sur la plus haute marche ici, je suis très fier de voir tous ces drapeaux partout, le soutien de ce week-end a été immense. Je suis très fier d’avoir pu faire tout cela pour vous" expliquait Hamilton face au public.

"Même si cela semble facile, avec une belle avance sur mes rivaux, ce n’est jamais facile de gagner. L’équipe a fait un week-end sans faute, Valtteri a fait un travail incroyable et c’est un week-end parfait pour nous. La saison est encore longue, on vise le titre maintenant !"

Hamilton tient également à préciser qu’en dépit de son petit faux pas mercredi, lorsqu’il était absent à la journée pour les fans, sa préparation a payé.

"Il n’y a aucun besoin de questionner ma préparation. Mes performances passent avant tout, si vous ne voyez pas que mes préparations sont à leur plus haut niveau maintenant, vous ne le verrez jamais. La semaine prochaine, je m’entraînerai dur et je serai au moins deux semaines à l’usine en Grande-Bretagne".

Valtteri Bottas a donc effectué une remontée parfaite, bien aidé par les crevaisons des Ferrari, et surtout celle de Räikkönen puisqu’il était parti pour terminer devant Vettel.

"Ce n’était pas simple de partir neuvième mais l’équipe a appliqué une stratégie absolument parfaite" explique le Finlandais. "J’ai gardé la tête baissée, j’ai continué et à la fin, j’ai eu de la chance avec la crevaison de Kimi".

"Mais je suis vraiment heureux de cette deuxième place. C’est la conclusion parfaite d’un week-end qui n’aura pas été simple, et félicitations à Lewis pour sa victoire devant son public."