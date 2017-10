Les pilotes McLaren se rendent à Mexico sans trop d’espoir de vraiment bien y figurer, tant le tracé ne semble pas correspondre à la monoplace de Woking. En attendant de savoir si les difficultés seront bien présentes, Fernando Alonso a une pensée pour les Mexicains.

"C’est très important de se rendre à Mexico en n’oubliant pas toutes les personnes qui ont été touchées par le séisme récent, et leur montrer autant de soutien que possible" déclare l’Espagnol.

"L’accueil que nous recevons à Mexico est parmi les meilleurs du monde, on sent vraiment la chaleur des fans tout autour du circuit, surtout dans l’arène, et leur soutien est incroyable. Pour moi, c’est génial d’arriver dans un pays, d’aller à mon hôtel et de récupérer ma chambre en parlant ma propre langue !"

"Ce sera un week-end difficile pour nous et je m’attends à m’élancer du fond de grille en conséquence du problème moteur rencontré à Austin. C’est aussi une piste sur laquelle le trafic joue et rend les dépassements difficiles. D’un point de vue positif, nous avons testé de nombreuses pièces vendredi aux Etats-Unis et nous en étions satisfaits".

Stoffel Vandoorne a lui aussi un mot pour les victimes du séisme : "Nous allons à Mexico en sachant très bien la situation et nous envoyons tout notre soutien au peuple mexicain après un te désastre".

"Pour McLaren et Honda, Mexico sera une course difficile à cause des longues lignes droites et de l’altitude, deux caractéristiques qui nous rendront la vie compliquée. J’ai été contraint de changer mon moteur le jour de la course à Austin et j’espère que je n’aurai pas à prendre de pénalités à Mexico".