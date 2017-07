Les pilotes McLaren vont aborder la course de Silverstone comme les autres, tout en sachant que leur monoplace et le moteur qui l’anime seront certainement trop justes pour espérer signer un résultat réellement bon.

"J’adore revenir à Silverstone chaque année" reconnaît Fernando Alonso. "Tout le monde sait que c’est un circuit qui sollicite les pilotes, avec une histoire incroyable et un soutien fantastique des fans, donc c’est particulier pour tout le monde. Pour un pilote McLaren, c’est encore plus spécial".

L’Espagnol l’avoue, les caractéristiques uniques de la piste anglaise sont l’intérêt particulier de ce week-end à venir : "J’adore le défi qu’est ce circuit et un bon résultat ici est toujours mérité car c’est une course piégeuse et difficile. J’espère que nous serons plus chanceux à domicile que nous l’avons été le week-end dernier en Autriche, et j’espère que nous pourrons rebondir".

"Silverstone est un circuit à haute vitesse mais aussi à haute adhérence, et j’ai hâte de voir les performances des nouvelles monoplaces sur ce circuit, surtout dans les parties rapides. Nous verrons si nous pouvons optimiser les forces de notre voiture dans les virages et signer le meilleur résultat possible. C’est important d’éviter les problèmes au départ et d’avoir une fiabilité constante tout au long du week-end pour ne faire que progresser au fil des séances".

Stoffel Vandoorne partage l’avis de son équipier et avoue que Silverstone est une piste très amusante, sans toutefois oublier les craintes de performances en deçà du nécessaire requis dans les virages rapides typiques du circuit anglais.

"C’est un circuit amusant, rapide et piégeux par endroits, surtout au début du tour, tandis que le dernier secteur requiert différentes capacités et une voiture très stable et très réactive. J’ai hâte de voir comment notre voiture s’y comporte, surtout dans ses sections, et j’espère que nous pourrons nous rapprocher de nos rivaux".

"J’ai signé deux podiums en GP2 à Silverstone et c’était un très bon sentiment, j’espère pouvoir y passer un bon week-end une nouvelle fois, jusqu’au dimanche, afin d’améliorer la voiture. Je m’y sens bien et nous faisons des progrès, donc le but est de pouvoir montrer cela à tous nos fans et signer le meilleur résultat possible" conclut Vandoorne.