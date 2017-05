L’engagement de Fernando Alonso à Indy 500 fait beaucoup parler de lui, d’autant plus que l’Espagnol semble compétitif et peut effectivement envisager une lutte pour la victoire dimanche prochain.

Romain Grosjean salue le courage de son ancien équipier chez Renault F1.

"C’est assez incroyable et il s’est bien débrouillé lors des essais. Indy 500, c’est vraiment une super course. Elle est sympa mais je ne suis pas certain de pouvoir la regarder. C’est juste après l’arrivée à Monaco. Mais c’est certain, je regarderai les temps forts de la course," déclare le Français.

A Monaco, Grosjean retrouvera donc sur la grille de départ un autre vétéran, dans le baquet de la McLaren laissé vacant par Alonso, Jenson Button. Il a quelques conseils.

"La première chose qu’il devra faire c’est s’habituer à la largeur de ces nouvelles F1 (20 centimètres de plus, ndlr). Surtout à Monaco, un circuit très étroit. Mais Jenson est un grand champion, il a été champion du monde et il sait ce qu’il fait. Il va vite être dans le coup. Peut-être que nous pourrions tirer un avantage qu’il n’a pas d’expérience de sa nouvelle F1, lors des premiers essais libres. Mais je suis certain qu’il sera très vite dans le bon rythme."

Son équipier, Kevin Magnussen, a aussi côtoyé l’Anglais pendant un an chez McLaren.

"Je connais Jenson et je sais que tout ira bien lui. Ces monoplaces se comportent un peu différemment de celles qu’il a connues en 2016, il y a bien plus d’adhérence, surtout dans les virages rapides. Mais il y en a peu à Monaco. Il sentira tout de même la différence. Mais ça reste une voiture de course, avec 4 roues et un volant. Jenson n’aura pas de souci."