Sergio Pérez va vivre en deux semaines la course sur ses terres ainsi que celle qui se rapproche le plus d’une deuxième course à domicile, à Austin au Texas. Le Mexicain y a déjà signé des bons résultats et espère y voir un grand nombre de ses compatriotes.

"La course à Austin est l’un de mes week-ends préférés dans l’année" explique-t-il. "Il y a énormément de Mexicains dans les tribunes et le soutien que je ressens est incroyable. Ma famille et mes amis viennent toujours passer du temps avec moi sur le circuit, ce qui est un bonus".

"C’est un circuit intéressant, je pense que les esses du premier secteur seront fantastiques avec les voitures de cette saison. J’aime également le premier virage, c’est difficile de bien jauger le freinage et l’on peut facilement rater le point de corde aveugle. On ne voit pas où l’on va jusqu’à ce qu’on arrive en haut et il est facile de tourner trop tard et de sortir large".

Force India continue de se montrer à son avantage sur tous les circuits et l’équipe a enchaîné les points récemment : "Je suis heureux eu déroulement des dernières courses. C’est génial de continuer à amener de nouvelles pièces et de voir que la voiture progresse encore. Elle fonctionne très bien et Austin devrait nous permettre de marquer des points".

Estéban Ocon a terminé sixième à Suzuka, sur un circuit réputé pour être difficile et mettre en valeur tant les qualités de la voiture que celles de son pilote. De fait, le bon résultat d’ensemble des Force India montre à quel point la synergie opère dans l’équipe.

"J’étais très heureux de notre performance de Suzuka" se félicite le Français. "C’était l’une de mes meilleures courses cette année et c’est toujours agréable de se dire le dimanche soir qu’on a fait ce qui était le mieux possible. La voiture était rapide depuis le début des essais et c’était pareil en Malaisie. Nous avons fait un grand pas en avant récemment et je pense que nous serons forts sur toutes les courses restantes".

Ocon va disputer son deuxième Grand Prix des Etats-Unis à Austin et ne garde que des bons souvenirs de l’édition 2016 : "Je pense que tout le monde aime venir à Austin. C’est une ville amusante et je me suis fait plaisir l’an dernier. Même s’il faut se concentrer sur la course, on est hébergés en ville et on profite de l’ambiance. Il y a beaucoup de concerts durant la semaine et il y a de très bons restaurants".

"Le circuit est plaisant à piloter car il y a plein de virages différents. La section rapide est similaire à Silverstone, il y a de longues lignes droites comme à Monza et il y a une section plus serrée à la fin du tour. Le premier virage inhabituel est l’une de ses originalités. Puisqu’il est en montée, on peut freiner tard et il est possible de prendre différentes trajectoires. Ce n’est pas évident de doubler mais le premier virage donne une bonne chance".