L’équipe Force India se rend à Silverstone pour ce qui est son Grand Prix à domicile, puisque ses quartiers sont installés à côté du circuit anglais. C’est avec un nouveau très bon résultat dans la poche, obtenu en Autriche, que ses pilotes vont aborder le Grand Prix de Grande Bretagne.

"Je suis très motivé après notre week-end en Autriche" se félicite Sergio Pérez. "Nous avons bien récupéré après des séances d’essais difficiles et nous avons marqué des points importants. Je pense que nous pouvons faire de même à Silverstone. J’aime ce circuit et je suis sûr que la voiture y sera bonne, d’autant que nous avons quelques améliorations au niveau de l’aérodynamique. J’ai hâte de prendre ces virages rapides avec l’appui que nous avons".

"Je dis toujours que Silverstone est l’un des meilleurs circuits de l’année. Il possède de très bons virages et il est très plaisant à piloter au volant d’une F1. Les fans le rendent unique, ils sont toujours nombreux et l’ambiance est très spéciale. C’est l’une des courses où la parade des pilotes donne le plus d’énergie en voyant tout le soutien que l’on reçoit".

Esteban Ocon a continué sur le Red Bull Ring sa belle performance globale en marquant des points pour la huitième fois en neuf courses depuis ses débuts chez Force India. Une statistique que les caractéristiques du tracé britannique pourraient lui permettre de gonfler.

"Je suis ravi de participer à mon premier Grand Prix de Grande Bretagne" déclare-t-il. "Silverstone a une ambiance particulière, il y a toujours du monde et les fans montrent énormément de soutien pour ce qui est l’une des meilleures courses de la saison. Le circuit est génial, j’adore les virages rapides et surtout Maggots et Becketts. Ces virages sont fantastiques et ils seront fous dans les voitures de cette année".

"J’ai de très bons souvenirs ici en F3. J’étais en pole, j’ai signé trois podiums dont une victoire, c’était le premier meeting de l’année et les résultats m’ont donné énormément de confiance pour le reste de la saison. Nos quartiers généraux sont de l’autre côté de la route donc la course est très spéciale pour nous".

"Cela nous permet de voir toutes les personnes qui travaillent à l’usine toute l’année. Nous avons également une fan zone au Camp Woodlands, j’ai hâte d’y aller samedi soir et de rencontrer ceux qui seront venus nous soutenir" conclut le Français.