Le Grand Prix de Montréal a montré des Force India très en forme, Pérez et Ocon se battant près du podium et le Français a même réussi à tourner dans le même rythme que les Mercedes en fin de premier relais. Le rapide circuit de Bakou pourrait leur convenir puisque Sergio Pérez avait signé le deuxième temps en qualifications l’an dernier.

"Je me sens bien après Montréal" avoue Pérez. "La voiture était rapide et nous étions compétitifs. Nous savions que ce serait l’une des meilleures courses de l’année mais il ne fallait pas la manquer. C’est un bon signe pour Bakou où l’on retrouve de longues lignes droites et de gros points de freinage. J’aime les tracés urbains et l’équipe a fait un travail fantastique pour développer la voiture durant les dernières courses. Je pense que nous serons en forme ce week-end aussi".

"J’ai de très bons souvenirs de Bakou l’an dernier, nous avions un bon rythme et j’avais adoré le tracé. C’était génial de signer un podium après avoir subi une pénalité pour changement de boîte de vitesses. C’était l’un de mes meilleurs week-ends en Formule 1 et si nous arrivons à bien faire fonctionner la voiture cette année, nous pourrons marquer de gros points".

Esteban Ocon découvrira le circuit de Bakou cette année et, forcément, ses attentes sont un peu moins élevées et un peu moins sures que celles de son équipier. Toutefois, sa capacité d’adaptation a été une nouvelle fois reconnue à Montréal.

"C’était génial de me battre pour le podium à Montréal et de voir à quel point l’équipe est compétitive" se félicite le Français. "Cela me donne hâte d’être à Bakou et de voir ce que nous pouvons y accomplir. Nous comprenons de mieux en mieux comment faire fonctionner la voiture. C’est une nouvelle piste que je découvre mais je vais essayer d’apprendre au maximum et je suis sûr que je peux me mettre rapidement dans le rythme. J’ai joué à des jeux vidéos pour apprendre le circuit, j’ai fait mes devoirs".

"Bakou est une très bonne destination pour la Formule 1. Les courses urbaines génèrent toujours une ambiance particulière et la ville est sympa. J’ai pu l’explorer l’an dernier donc je la connais assez bien et j’avais parcouru le circuit à pieds, mais je n’ai pas encore roulé dessus".