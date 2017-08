L’heure est à la réconciliation chez Force India, du moins publiquement, après les commentaires des deux pilotes dont l’un s’est excusé et l’autre a accepté les excuses. Après un week-end houleux, les deux pilotes préfèrent penser au Grand Prix d’Italie et oublier cet énième incident, certainement après des consignes très strictes de leur équipe en termes médiatiques.

"J’aime l’Italie et j’aime Monza" déclare Pérez. "C’est l’un de mes week-ends préférés de la saison et les tifosi sont incroyables, ils créent une ambiance particulière. La passion ressentie tout au long du week-end est unique et la piste est géniale, on y vit des vitesses réellement vertigineuses, on arrive très vite dans les virages avec très peu d’appui et ce sera intéressant dans les nouvelles voitures".

"Sur de nombreux points, l’Italie est similaire au Grand Prix du Mexique où la passion et l’ambiance sont les mêmes. J’ai vécu de belles choses à Monza aussi où j’ai fini sur le podium en 2012 en battant les deux Ferrari. Je pense que ce n’était pas génial pour les Tifosi mais j’avais reçu beaucoup de soutien lorsque j’étais sur le podium".

Estéban Ocon est également heureux de revenir à Monza, qu’il connaît très bien pour avoir vécu en Italie. Les longues lignes droites de l’autodrome devraient convenir à sa monoplace et lui permettre d’afficher des performances similaires à celles vues en Belgique.

"J’ai toujours des émotions particulières quand je visite Monza" explique Ocon. "J’ai vécu en Italie et je roulais pour une équipe italienne dans ma carrière avant la F1 donc je connais très bien le pays, je parle italien et j’adore la nourriture là-bas !"

"C’est l’un des tracés classiques de la Formule 1. Mes endroits préférés du circuit sont les deux virages de Lesmo et la chicane Ascari. Ce sont les virages qui peuvent vous faire réussir ou rater le tour. L’enchaînement des virages d’Ascari est fantastique dans une F1".

Comme son équipier, le Français encense le public transalpin dont il apprécie la passion : "L’ambiance est également spéciale, les fans italiens donnent tellement de soutien à tous les pilotes que l’on ressent leur énergie. Il y a beaucoup d’histoire et de tradition dans un pays qui est lié aux sports mécaniques et on le ressent à Monza".