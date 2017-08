Les pilotes Force India ont fait parler d’eux à Spa-Francorchamps, mais pas pour leurs résultats probants. Sergio Pérez et Estéban Ocon se sont accrochés à deux reprises lors du Grand Prix, mettant leurs dirigeants en rage.

Ces derniers ont décidé d’interdire à leurs pilotes de lutter l’un contre l’autre et les principaux intéressés n’ont d’autre choix que d’apaiser la situation s’ils veulent retrouver la totalité de leur légitimité au sein de l’équipe. Un apaisement sur lequel ils ont communiqué à Monza.

"Nous savons ce que nous avons fait de mal dans le passé et mon objectif n’est pas de fuir" a expliqué Pérez, répondant à la rumeur selon laquelle l’un des deux pourrait quitter force India. "Travailler avec Estéban est encore possible, nous pouvons avoir une relation réussie et je ne pense pas à signer ailleurs".

Ocon a joué la carte de la maturité et a rejoint les propos de son équipier : "Je pense que nous avons tous les deux franchi une limite, c’est certain, puisque nous nous sommes touchés. Je ne discuterai pas puisque c’est derrière nous et que nous voulons avancer. Nous avons franchi la ligne rouge et nous ne pouvons pas le refaire dans le futur, que ce soit dans l’intérêt de l’équipe ou dans le nôtre".

"Nous devons aller de l’avant, nous avons discuté seul à seul ce matin et il est temps d’oublier tout cela et de travailler dur pour l’équipe. C’est ce qui est important et ils méritent tous que nous nous comportions en professionnels, et nous voulons continuer à mettre la pression sur les autres équipes et garder cette quatrième place jusqu’au bout".

Pérez raconte comment les deux hommes se sont parlés et confirme l’approche du Français qui souhaite arrêter de causer du tort à son équipe. Les performances de la voiture sont trop bonnes pour gâcher des points supplémentaires.

"Je suis allé dans la chambre d’Estéban et j’ai parlé avec lui. Les ingénieurs ont leur point de vue et il était inutile de revenir sur chaque incident, puisque tout le monde a son avis, donc nous avons décidé d’avancer tous les deux, d’oublier le passé et de penser à la suite. Une nouvelle relation peut démarrer et j’espère que nous pourrons travailler en équipe et mettre les intérêts de l’équipe en avant. Nous en sommes tous les deux arrivés facilement à cet accord".

"Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre d’autres points, les choses changent vite en F1. Nous voyons les autres équipes se rapprocher et nous avons besoin de marquer, surtout quand nous sommes en forme, comme à Spa et Monza qui seront surement les meilleures courses de l’année".

"Nous devons marquer le maximum de points possibles, c’est bon pour l’équipe. Tout le monde travaille dur dans l’équipe et à l’usine. Nous devons tirer le maximum de la voiture et il faut le faire le plus proprement possible".

Le faire le plus proprement également pour que les patrons de l’équipe leurs laissent de nouveau plus de liberté, selon Ocon : "Nous devons récupérer leur confiance et peut-être qu’ils nous laisseront ensuite nous battre de nouveau".