C’est au beau milieu d’une saison réussie que Ferrari a été rattrapée par ses problèmes de fiabilité qui ont littéralement anéanti sa tournée asiatique, avec seulement 22 points en trois courses. Cependant, les pilotes Ferrari refusent de mettre cela sur le compte d’une recherche trop poussée de performance.

"Je ne pense pas, il y a des raisons aux problèmes rencontrés" explique Sebastian Vettel. "Il y a des choses que nous devons mieux faire en tant qu’équipe, des choses qui doivent être gérées et mieux dirigées de notre côté. C’est normal de repousser les limites et parfois, on les pousse trop. Parfois, on fait des erreurs qui ont des conséquences plus tard".

"C’est toujours un ensemble de choses et parfois, ça ne fonctionne pas. Cela fait mal quand c’est le cas, mais ça n’arrive pas sans raison et nous devons nous assurer que nous allons trouver une solution au problème sur le long terme".

Ferrari a directement réagi à ces problèmes en réorganisant son département de contrôle qualité : "Je ne pense pas qu’il faille paniquer car nous sommes actifs. Maurizio fait du très bon travail pour garder tout le monde sur la bonne ligne. Mon rôle est de faire au maximum en piste. Jour après jour, Maurizio est de plus en plus présent pour tout le monde, il fait du bon boulot".

Kimi Räikkönen estime que tous les ingrédients d’une saison réussie sont là, mais qu’il faut simplement les aligner : "Je ne pense pas qu’il manque quelque chose. Nous devons bien démarrer, vivre un bon hiver. Cela dépend aussi du type de voiture construite par chacun, il faut avoir une voiture directement au niveau".

"Nous devons mieux faire fonctionner l’ensemble et nous assurer que nous restons au sommet tout au long de la saison, car elle est logue. Il faut terminer les courses car les abandons, quels que soient leurs causes, coûtent cher. Je pense que ce sont des points clé assez évidents".