Ferrari a testé avec succès lors des Libres 1 à Suzuka la nouvelle connexion en carbone entre le turbo et le moteur, une pièce qui avait causé la perte de Sebastian Vettel samedi dernier, en qualifications en Malaisie, et de Kimi Raikkonen, avant le départ de la course.

"Je pense que nous avons maintenant une bonne compréhension de ce qui s’est passé en Malaisie. Cela ne fait que quelques jours mais nous ne devrions plus avoir de problème maintenant. Je suis confiant," affirme Vettel.

"Nous avons réglé le problème," ajoute Raikkonen. "Personne ne peut jamais rien garantir mais ça n’arrivera plus."

Reste une toute petite incertitude pour Vettel : la boîte de vitesses dédiée à la course, qui sera remontée demain lors des Libres 3. Cette dernière a été jugée bonne pour le service malgré le choc encaissé dans l’accident avec Lance Stroll à Sepang.

"Nous ne le saurons que demain, quand nous aurons remis la boîte dans la voiture. Mais si on en juge par tout ce qui nous a été dit par l’usine, tout devrait être OK !"