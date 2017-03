Après la démonstration de force de Ferrari, qui a été capable de battre Mercedes à Melbourne, la question est de savoir si la Scuderia sera aussi puissante sur des circuits plus conventionnels que la piste australienne. Pour Jean Alesi, son ancienne équipe brillera tout autant à Shanghai et se trouve désormais en position de lutter avec les flèches d’argent.

« L’entrée dans cette nouvelle ère technique était assez incertaine » explique l’ancien pilote. « Il y avait des milliers de doutes sur ce qu’allaient accomplir Mercedes et Red Bull mais après l’Australie, je m’attends à ce que Ferrari confirme ses performances en Chine. La facilité avec laquelle Vettel a suivi Hamilton en course était incroyable, d’autant que Hamilton n’arrivait pas à suivre Vettel. Quand une voiture est bien née, il est plus simple de la développer ».

Pour Flavio Briatore, il est un peu tôt pour considérer la Scuderia comme candidate au titre : « Nous en saurons plus en Chine. La victoire de Ferrari était belle mais Melbourne est un circuit particulier et j’attends encore de grandes performances de Red Bull et Mercedes. Dans le meilleur scénario, nous aurons une lutte à trois équipes ».

Les observateurs sont nombreux à faire des paris sur la saison de Ferrari et sur sa capacité à lutter contre Mercedes et Red Bull, qu’elle domine nettement pour le moment : « Je pense que la victoire est aussi due au pas en arrière fait par Mercedes et Red Bull à cause de leur suspension » a quant à lui justifié Ivan Capelli, ancien pilote Ferrari.

Enfin, Jarno Trulli a également donné son avis sur la question, arguant que cette année plus que jamais, la course au développement serait cruciale : « La position de départ de Ferrari est bonne, mais chacune des trois équipes de pointe a les ressources nécessaires pour bien se développer durant la saison ».