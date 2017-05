Les livrées des monoplaces ont quelque peu été modifiées pour le Grand Prix d’Espagne puisque la FIA a imposé aux équipes une meilleure visibilité des noms et numéros des pilotes, afin de faciliter la compréhension de l’action en piste pour les spectateurs et téléspectateurs.

"C’est une bonne idée de la part de la FIA même si elle arrive tard" explique Bob Fernley non sans mauvaise foi. En effet, Force India a été la seule équipe à critiquer cette idée, arguant que des espaces commerciaux pouvaient être occupés par ces signes distinctifs. L’équipe a d’ailleurs été sanctionnée (avec sursis) pour ne pas avoir vraiment joué le jeu (numéros presque à l’horizontale sur la carrosserie).

"Je pense que plus tard, quand tous les accords commerciaux actuels se termineront, nous pourrions standardiser les numéros et leurs emplacements afin que ce soit clair pour tout le monde. Il faut faire du mieux possible au milieu des accords commerciaux que l’on possède, et je crois que toutes les équipes ont fait de leur mieux à ce sujet".

Mercedes a été l’une des équipes les plus créatives en agrandissant les numéros mais aussi en intégrant les initiales des pilotes (remplacées après par les numéros) et leur drapeau national sur l’aileron de requin de la W08 : "Bob a bien résumé la chose. Nous avons réfléchi à plusieurs dessins, certains d’entre nous aiment le résultat, d’autres non. Nous avons fait un pas en arrière en n’utilisant que les numéros, mais les sentiments sont mitigés esthétiquement".

Renault a agrandi le numéro présent sur la partie avant de la monoplace et s’est contentée d’écrire les trois premières lettres des noms des pilotes sur l’aileron de requin. Un choix peu esthétique mais plutôt efficace puisque cette partie de la voiture est totalement noire.

"Je suis d’accord, c’est une bonne idée de la part de la FIA" juge Cyril Abiteboul. "C’est une chose qui aurait dû arriver plus tôt et j’espère qu’ils arriveront à la standardiser, un peu comme dans d’autres disciplines, par exemple en football, où l’on sait comment trouver le nom et le numéro des joueurs".

"Ces choses là doivent être dans une position standardisée et il faudra saisir l’opportunité de le faire dès que les contrats commerciaux actuels arriveront à leur terme. La Formule 1 devrait être au sommet du sport en termes de présentation et c’est ce que l’on devra finir par faire".

Fernley tient à préciser son avis sur la question : "Je pense que le numéro est le plus important dans ce procédé puisque les pilotes ont désormais un numéro permanent toute leur carrière, et je pense que les promoteurs aimeraient voir les numéros mis en avant".