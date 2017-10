Les équipes de Formule 1 sont à pied d’oeuvre pour fabriquer l’avenir de la Formule 1 et deux grands rendez-vous sont prévus. Le 31 octobre, la décision concernant les moteurs pour 2021 sera annoncée et les équipes prendront part à cette annonce. Ensuite, le Groupe Stratégie doit se réunir pour discuter, notamment, des limites de budget.

"Le plus important est aussi de voir la vision de Liberty pour l’avenir, sur les règles des châssis et des moteurs. Nous sommes ouverts à leur opinion, tant que nous avons assez de temps pour nous adapter et faire entendre notre avis" explique Toto Wolff pour Mercedes.

"Je suis d’accord avec Toto" enchaîne Zak Brown, au nom de McLaren. "Je voudrais avoir une ligne directrice dans le temps pour mettre en place ces choses. Nous n’arriverons jamais à ce que les équipes soient alignées donc il faut réussir à le faire à 80% pour faire avancer les choses car 2021 approche. Ce serait bien de voir les choses avancer avant cette date".

Pour Gene Haas, il ne faudra pas tarder à trouver des solutions et à prendre des décisions.

"Cela prendra encore une bonne saison pour tout finaliser, et il ne restera ensuite que 2019 et 2020, donc il est important de vite poser ces choses sur papier afin de pouvoir en discuter avec les équipes et ensuite avec la F1 et la FIA pour avoir une idée de ce que nous voulons faire. Nous sommes intéressés par les budgets limités et par les limites technologiques mais c’est comme essayer d’introduire une loi, ça peut durer longtemps".

Bob Fernley, le directeur adjoint de Force India, abonde dans le sens de ses camarades.

"Nous voulons trouver un accord principal avec le Groupe Stratégie qui déterminera ensuite les principales idées de ce que nous voulons accomplir ainsi que le planning. Ce sont des éléments-clé qui doivent sortir de la réunion du 7 novembre".

"J’espère qu’il y a eu assez de discussions lors des six derniers mois avec toutes les équipes et je pense qu’il y a une bonne idée de la direction que nous voulons prendre et de ce qui doit être voté en ce sens. Il faut principalement avoir une échelle de temps pour tout ce qui sera décidé. Ce n’est pas un fait accompli mais il est certain que nous devrions rapidement avoir une direction assez claire".

Gene Haas a reconnu que la décision pourrait mettre longtemps à être prise, du fait des difficultés à trouver un accord commun, mais Toto Wolff a une esquisse d’idée à ce sujet.

"Il faut que l’on respecte le fait que chacun a une situation différente et que c’est ce qui fait l’essence de la Formule 1, donc on ne peut pas être têtu et retranché dans nos positions" explique le directeur de Mercedes, avant d’être rejoint par Zak Brown sur le sujet.

"Je suis d’accord avec Toto, je crois que nous sommes tous d’accord investis et nous ferons ce qu’il faut pour y travailler, tant qu’il le faut. Je crois que j’ai un vol commercial qui est réservé après donc si la réunion se poursuit tard, je devrais revenir avec Toto. Mais il y a beaucoup de choses à discuter. Je pense que ce serait difficile à résumer en quelques points".

Bob Fernley va plus loin que Wolff et Brown et estime que chacun devrait avant tout faire une liste de propositions.

"En y écrivant ce qu’on veut faire, et que ce soit voté comme possibilité ou non. Ce serait d’abord dans le principe, avec l’objectif clair d’accomplir ces choses en un temps donné, mais je ne pense pas que ça devrait être une discussion. Je pense que nous avons eu assez de temps lors des six ou sept derniers mois pour en discuter".