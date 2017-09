Les petites équipes le demandent depuis de nombreuses années, il se pourrait que Liberty le fasse ! En effet, un budget limité serait à l’étude pour permettre aux structures indépendantes de vivre plus sereinement et de se rapprocher des grosses structures en termes de performance.

"Ce serait une grande chose pour nous car nous serions déjà en dessous de cette limite" précise Gene Haas à l’évocation de la rumeur d’un budget limité à 150 ou 200 millions par an.

"Je pense que le plus gros problème réside dans les grosses équipes. Je suis allé visiter l’usine Ferrari lors de mon passage à Monza et ils ont un département R&D gigantesque, je suis certain que Mercedes aussi et la question est de savoir où ces équipes veulent aller et ce qu’elles veulent faire, car ce sont elles qui amènent en grande partie l’ADN de la F1".

"Avoir un budget limité qui impose d’un coup de se séparer de 500 personnes sera très difficile et c’est en cela que les nouveaux propriétaires vont rencontrer les plus gros obstacles, quand ils diront "voici vos nouveaux ordres de marche". Si c’est contraire à ce que notre sport dit depuis 50 ans, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas tout changer d’un coup et je suis heureux de ne pas avoir à prendre ce genre de décisions".

Claire Williams tient à rebondir sur quelques points abordés par Gene Haas.

"Ce sera difficile pour les grosses équipes de réduire leur budget mais nous avons déjà fonctionné avec de tels budgets par le passé, et je ne pense pas que ces équipes soient la majeure partie de l’ADN de la F1. Des équipes comme Williams sont la marque de fabrique de notre sport, ou encore comme Force India, ces équipes indépendantes qui ont été dans cette discipline depuis 40 ans et qui amènent une technologie qui a bénéficié à d’autres sports. De mon point de vue, il serait facile de rester en dessous du budget limité et je pense surtout que l’on pourrait y venir beaucoup plus tôt".

Un avis que partage le directeur adjoint de Force India, Bob Fernley, qui lui aussi verrait d’un bon œil l’arrivée de cette limitation dans les dépenses opérationnelles des équipes.

"Il faudrait que ça arrive aussi vite que possible" confirme Fernley. "La limite à 150 millions de dollars serait au dessus de notre budget mais je préfère dire que Force India a limité le déficit à 30 millions plutôt qu’à 200 millions de dollars, ce qui est le cas actuellement. Je pense qu’il est important pour notre sport d’avoir cinq ou six équipes capables de signer un podium à la régulière et pour le moment, ce n’est pas possible".

"Le top 4 n’est même pas capable d’avoir ce genre de chances actuellement et nous devons changer cela. Des équipes comme Mercedes, Ferrari ou Red Bull auront toujours un avantage au niveau des salaires des pilotes qui ne sont pas comptés dans ce budget, et ils pourront chercher les meilleurs pilotes".

L’un des principaux intéressés est Fred Vasseur, dont l’équipe Sauber est en proie depuis plusieurs années à des difficultés.

"Nous ne pouvons pas être contre cette règle mais évidemment, il faut pouvoir vérifier que les promesses des nouvelles règles sont bien tenues. Nous introduirons un nouveau système de discussions car quand on créé une règle, on doit être sur de la gérer".

"Il est clair que je n’aurai pas de coupe à faire dans mon opérationnel, c’est déjà une bonne nouvelle. Il faut trouver une manière juste de faire les choses, et il faut le faire dans le meilleur intérêt puis s’assurer que tout le monde s’y tient. Il en va de l’intérêt du championnat".