Le lien créé entre la Formule 1 et l’IndyCar avec le retour de McLaren dans la discipline américaine amène forcément des comparaisons en termes de spectacle et d’approche, en piste et en dehors. Très souvent critiquée pour son côté élitiste, la F1 semble se positionner différemment sous l’impulsion de Liberty Media.

En témoignent la présence d’une fan zone mais aussi d’une voiture biplace pour offrir à certains spectateurs une expérience unique. Une idée qui est déjà présente depuis très longtemps en IndyCar et qui montre que la F1 peut s’inspirer de sa cousine américaine.

"Ayant travaillé en IndyCar et en Formule 1, je peux parler avec une certaine expérience" explique Bob Fernley. "L’IndyCar est un spectacle fantastique, surtout l’Indy 500, il n’y a aucun doute là-dessus. Je pense que nous pouvons en apprendre mais que la Formule 1 doit aussi garder son identité".

"Je pense que Liberty comprend bien cela et qu’ils travaillent à rendre l’expérience plus complète, tout en lui conférant encore un côté élitiste. C’est une question d’équilibre et je suis sûr qu’ils font un très bon travail, ils ont l’expérience nécessaire pour cela".

Toto Wolff tient à faire la distinction entre les 500 miles d’Indianapolis et le championnat complet de l’IndyCar puisque l’un et l’autre ne rencontrent pas du tout le même succès nationalement et mondialement.

"L’Indy 500 est l’une des plus grandes courses et le concept est très différent de ce que nous avons. Les ovales donnent un accès différent et c’est un événement unique dans l’année. Si l’on regarde l’IndyCar dans son ensemble, c’est loin de ce que nous avons. Ceci dit, je pense que c’est une grande opportunité pour Fernando mais aussi pour pouvoir donner de bonnes nouvelles concernant McLaren. Ils en ont besoin, et ça donne également une belle exposition à la F1 aux Etats-Unis".

Pour Cyril Abiteboul, c’est également une source d’inspiration potentielle pour la Formule 1 qui ne doit pas hésiter à prendre des idées extérieures, du moment qu’elles sont positives.

"Je dirais qu’il y a beaucoup à apprendre d’autres sports" déclare-t-il plus largement. "Nous ne sommes pas forcément vieux mais nous passons beaucoup de temps en F1, et c’est bien d’avoir des personnes qui nous montrent ce qui peut être fait à l’extérieur, que ce soient de nouveaux propriétaires, de nouveaux managers ou des pilotes qui vont expérimenter d’autres disciplines. Nous devons nous comparer sans arrêt".

"La Formule 1 est une compétition mais elle est également en compétition avec d’autres sports, qu’ils soient mécaniques ou non. Nous sommes jaugés sans arrêt par les sponsors, les constructeurs et les fans. Ces derniers ont de nombreux choix de programmes à regarder, de spectacles à aller voir, ils ne peuvent pas suivre tous les sports et il faut donc s’assurer que nous restons l’une des meilleures offres".