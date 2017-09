La Formule 1 s’est plainte auprès de sa fédération, la FIA, des pénalités appliquées à Monza à cause du règlement concernant les moteurs qui sont au nombre de quatre pour la saison et qui causent des sanctions dès lors que ce quota est dépassé, ce qui amène les dirigeants de la F1 à revoir leur copie puisque ce nombre doit passer à trois l’an prochain.

"Il y a une solution qui consiste à avoir un moteur fiable et c’est notre priorité bien que nous en soyons encore loin" regrette Cyril Abiteboul. "Nous allons dans la bonne direction dans le sens où il y aura encore moins de composants l’an prochain. Ceci dit, la plupart des pénalités cette saisons sont liées au fait que nous avons développé le moteur tardivement et nous pensons que nous serons nettement plus fiables l’année prochaine malgré le fait que la durée de vie du moteur sera augmentée".

"Je pense toutefois que ces pénalités sur la grille n’ont aucun sens. Un problème en piste est déjà douloureux et à un certain degré, cela fait double effet mais je pense que vu le coût des moteurs, nous avons besoin de limiter le nombre qui sont utilisés. Nous étudions le prochain règlement en ce moment et nous devons trouver une forme de stabilité afin de pouvoir passer à trois moteurs par pilote et par saison, et je n’aimerais pas devoir revenir en arrière. Mais je pense que les pénalités pourraient être changées".

Zak Brown, directeur de McLaren, s’amuse de ces pénalités tout en avouant que le règlement actuel n’est pas sain : "Je nous considère comme les experts des pénalités sur la grille mais il faut s’en débarrasser. Je pense que ça perturbe les fans avec des pénalités de 65 places qui nous font démarrer de loin. Je n’ai pas précisément de solution mais quand les fans viennent, ils veulent voir les meilleurs pilotes faire les meilleurs temps et se placer devant sur la grille, où ils doivent être".

Red Bull a également subi les conséquences du règlement à Monza et Christian Horner le regrette, mais plutôt pour les fans que pour lui et son équipe : "Qui aurait pu comprendre ce qu’il se passait sur la grille à Monza ? C’était fou, ces pénalités sont aberrantes. Pourquoi le pilote serait pénalisé ? Cela devrait concerner les équipes, ou alors les constructeurs qui seraient pénalisés par une amende d’un très gros montant pour chaque problème mécanique".