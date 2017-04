La FIA a décidé d’agir pour que les fans dans les tribunes et les téléspectateurs puissent mieux reconnaitre les pilotes au sein d’une même équipe.

Ainsi, une information a été passée aux équipes selon laquelle, à partir du Grand Prix d’Espagne, le règlement sportif sera appliqué à la lettre afin que la visibilité des noms des pilotes et des numéros qui leur sont associés soit maximale, et donc plus claire.

Il faut dire que nous avons atteint des sommets cette année, chez Force India notamment : les deux pilotes ont un casque rose quasi identique et un numéro presque invisible sur la VJM10.

Un photographe de F1 très expérimenté nous a même confié qu’il lui arrivait de mal identifier certains de ses clichés tant il était parfois impossible de les distinguer sous certains angles.