Le développement des moteurs de Formule 1 a permis d’atteindre de nouveau des puissances faramineuses et un niveau d’efficience encore jamais atteint. Toutefois, le débat concernant la prochaine génération de moteurs fait déjà rage et les coûts engendrés sont au centre des discussions.

Les équipes veulent pouvoir limiter le coût des moteurs dans leur budget annuel et si une réduction du prix de développement est appliquée, d’autres motoristes pourraient être intéressés pour venir en Formule 1 en 2021.

"L’électrification est la voie à suivre" lance Cyril Abiteboul. "Il y aura une cohabitation entre thermique et électrique pendant un long moment et la F1 est, de ce fait, très pertinente. Nous devons faire attention avec notre réaction face au moteur actuel qui peut largement être amélioré sans qu’il ne soit totalement changé. Nous ne voudrions pas repartir de zéro car il y a eu beaucoup d’investissements dans ce moteur".

"Nous pouvons en tirer plus de puissance et nous pouvons aussi abaisser son prix. Nous pouvons améliorer le bruit sans avoir à revoir complètement son architecture. Cela serait certainement la solution préférée de Renault".

Du côté de chez Honda, on mise plutôt sur le moteur à combustion en estimant qu’il ne sera pas effacé de sitôt au profit de l’électrique, contrairement à ce qui est dit un peu partout, comme l’explique Yusuke Hasegawa.

"Chez Honda, nous pensons que nous ne perdrons pas le moteur à combustion durant les 20 ou 30 prochaines années. La question d’investir sur le moteur ne se pose pas et de ce point de vue, la Formule 1 a un moteur très efficient, ce qui est attirant pour nous. Je soutiens une simplification et une réduction des coûts, évidemment, car le moteur actuel est très coûteux. Ce que je peux vous dire, c’est que nous voudrions garder l’hybridation".

Andy Cowell, chef de projet chez Mercedes et père du moteur le plus puissant et le plus efficient de l’ère actuelle en F1, se veut rassurant quant au fait qu’une simplification des règles moteur n’empêchera pas les ingénieurs de chercher une efficience supérieure.

"Il y a toujours un défi pour les ingénieurs qui aiment l’ingéniosité compétitive que la F1 propose. Il y a une fascination pour l’optimisation et pour un meilleur accomplissement que son adversaire. La simplification ne veut pas dire qu’il y aura aucun défi, cela signifie que le défi sera nouveau et qu’il amènera une nouvelle fascination envers notre sport. Il ne faut pas regarder en arrière mais plutôt en avant".