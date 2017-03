La Formule 1 continue à monter le volume, peu à peu, de ses V6 turbo hybride.

Nous sommes encore loin de l’ère des V8 et des V10 qui criaient en haut des tours mais les moteurs 2017 commencent à s’en rapprocher à leur maximum.

En 2011, le moteur Mercedes était mesuré à 128 décibels, au-delà du seuil de la douleur (120 db) pour l’homme et son audition.

En 2015, le Ferrari était le plus bruyant avec... 102 décibels.

Cette année, le volume a été mesuré entre 109 et 110 décibels à Barcelone, pour les moteurs Mercedes et Ferrari. Le moteur Renault a lui été mesuré à 105 décibels, contre 104 pour le Honda, qui a une "voix" bien plus grave.

Cela fait tout de même 2 fois plus de bruit perçu qu’il y a 2 ans puisque le volume sonore perçu par l’homme double tous les 3 décibels.