Felipe Massa et Lance Stroll se sont qualifiés respectivement en 17e et 18e positions à Singapour. Inutile de préciser que les mines se sont allongées ce soir chez Williams.

"Pour tout vous dire, cette journée a été très frustrante," déclare Felipe Massa.

"J’ai eu beaucoup de survirage lors de mon premier tour et j’ai touché le mur, ce qui a provoqué une crevaison. J’ai eu de la chance que cela m’arrive dans le dernier virage, juste avant l’entrée des stands. Je suis donc rentré pour changer mes pneus. Malheureusement, j’ai encore eu beaucoup de survirage lors de mon tour suivant et cela m’a fait perdre une demi-seconde et mes dernières chances de participer à la Q2. Je suis très déçu, car je pense que la Q2 était à notre portée aujourd’hui."

"Je n’ai pas réussi à tout donner aujourd’hui et je suis donc déçu de moi et de ma séance," explique Lance Stroll.

"Je m’attendais à ce qu’il y ait plus d’adhérence, mis j’ai été optimiste et j’ai touché le mur. Je devais prendre beaucoup de risque pour avoir une chance de participer à la Q2, mais au lieu de ça, j’ai reculé dans le classement. La piste a beaucoup changé ; cet après-midi elle était très différente par rapport aux séances d’essais libres. Nous avons mal fait les choses, mais ce qui est sûr, c’est que notre voiture n’est pas compétitive ici. C’est décevant de passer de la première ligne (Monza) à la fin de la grille de départ."