Après les problèmes rencontrés hier par Stoffel Vandoorne, McLaren avait pris la décision de changer plusieurs pièces de la partie électrique du moteur de la MCL32. Malheureusement, la voiture s’est immobilisée deux fois en piste ce matin et a poussé l’équipe à effectuer d’autres changements, bloquant Alonso au garage pendant les deux premières heures de l’après-midi.

"C’est une manière décevante de terminer ces essais car nous n’avons pas pu exploiter au mieux cette dernière journée de roulage. La matinée avait bien débuté et nous travaillions dans le bon rythme sur notre programme jusqu’à ce que la voiture perde de la puissance dans un virage et s’arrête, me forçant à la garer" décrit l’Espagnol.

"Nous avons pu la relancer sans problème et tout se déroulait bien avant que le problème ne revienne, nous faisant réaliser qu’il fallait chercher plus en profondeur d’où venait le problème durant la pause déjeuner et changer quelques pièces. Je suis content que nous ayons pu revenir en piste cet après-midi, nous voulions rouler au maximum car chaque tour est important".

Plutôt consensuel cette fois, Alonso ne masque pas son inquiétude devant l’ampleur de la tâche qui attend McLaren : "Il est clair que nous avons beaucoup de travail devant nous afin d’être prêts à temps pour Melbourne. Je sais que l’équipe travaille dur et nous serons capables de trouver des réponses une fois que la voiture sera revenue à l’usine. J’espère que nous pourrons faire les progrès nécessaires pour être prêts en Australie".